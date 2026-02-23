키움운용, ’KIWOOM 미국원유에너지기업 ETF’ 수익률 24%

키움투자자산운용은 최근 국제유가 강세 흐름 속에서 ‘키움(KIWOOM) 미국원유에너지기업 ETF’가 연초 이후 24.33% 상승하며 견조한 성과를 보이고 있다고 23일 밝혔다.

‘KIWOOM 미국원유에너지기업 ETF’는 MSCI US IMI Energy 25-50 Index를 기초지수로 하며, 미국 에너지 기업 110여 종목에 시가총액 가중 방식으로 분산 투자하는 상품이다. 파생상품이 아닌 미국 에너지 기업 주식에 직접 투자하는 실물형 상장지수펀드(ETF)다.

실물형 ETF는 합성형 대비 추적 오차가 상대적으로 낮고, 분배금 및 배당수익 귀속 구조가 명확하다는 장점이 있다. 기초지수의 평균 배당률은 약 3.8%(2020.1~2025.12, 블룸버그)다.

금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난 20일 기준 해당 ETF의 수익률은 ▲연초 이후 +24.33% ▲최근 1개월 +14.57% ▲최근 3개월 +22.78% ▲최근 6개월 +37.55% ▲최근 12개월 +24.95%로 집계됐다.

상위 편입 종목은 미국 석유기업 1, 2위인 엑손모빌(22.97%)과 쉐브론(14.74%)을 비롯해 코노코필립스(5.76%), 윌리엄스(3.78%), 슐럼버져(3.39%) 등이다. 석유 탐사, 생산부터 정제, 인프라, 오일필드 서비스까지 에너지 산업 전반을 아우르는 기업으로 구성돼 있다.

오동준 키움투자자산운용 ETF운용팀장은 “최근 인공지능(AI), 반도체 중심 성장주의 밸류에이션 부담이 부각되는 가운데, 에너지 업종은 상대적으로 낮은 밸류에이션 수준과 안정적인 현금흐름을 기반으로 재평가되고 있다”며 “KIWOOM 미국원유에너지기업 ETF는 지정학적 변수와 공급 리스크가 부각되는 환경에서는 고배당 특성을 갖춘 에너지 업종이 대안 투자처로서 의미를 가질 수 있다”고 말했다.