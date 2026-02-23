ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 한국환경공단
인사
입력 :2026/02/23 10:53
주문정 기자
◇처·실장 ▲대기환경사업단장 성기욱 ▲수도권서부환경본부 환경안전진단처장 최영준
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
인사
한국환경공단
ZDNet Power Center