노브랜드, 심으뜸 ‘꼬밥꼬밥’ 협업 간편식 출시

이마트 노브랜드는 피트니스 유튜버 심으뜸의 건강 쉐이크 브랜드 ‘꼬박꼬밥’과 협업한 저당·고단백 간편식 7종을 선보였다고 23일 밝혔다.

이번 신상품은 ▲갈비맛 닭가슴살 ▲아사이볼젤리 치아씨드 ▲밸런스 단백질바 ▲드링킹 그릭요거트 2종(바나나·다래) ▲씬누들(미역국·매콤트러플짜장) 등 7종으로 이마트와 노브랜드 전문점, SSG닷컴 등에서 판매되고 있다.

초기 반응도 뜨겁다. 이달 선보인 ‘드링킹 그릭요거트’ 2종은 출시 열흘 만에 약 3만개 판매됐다. 단호박과 견과를 담은 ‘밸런스 단백질바’ 역시 판매가 빠르게 증가하고 있다.

꼬박꼬밥 진열 사진. (제공=이마트)

이 밖에도 저당 갈비소스로 맛을 더한 닭가슴살과 트러플 짜장, 미역국 두 가지 맛의 씬누들은 한 끼 식사 대용으로, 치아씨드를 넣은 아사이볼젤리는 슈가프리 간식으로 인기를 얻고 있다.

노브랜드는 헬시플레저 트렌드가 단순한 유행을 넘어, 식품 선택 전반에 영향을 미치고 있다는 것을 주목했다.

KREI 한국농촌경제연구원에서 지난해 12월 발표한 ‘2025 식품소비행태조사’에 따르면 국내 소비자들이 식품 구매 시 가장 고려하는 요소가 ‘건강 중시’로 나타났다.

관련기사

노브랜드는 지난해 2월부터 브랜드 협업을 통한 차별화된 협업 상품 개발을 이어 가고 있다. ‘슈퍼말차’를 시작으로 ‘아우어베이커리’, ‘진로’ 등 다양한 협업 시리즈는 출시 이후 현재까지 1년 만에 누적 합산 판매량 400만개를 돌파했다.

김혜영 이마트 노브랜드사업부 PN개발팀장은 “노브랜드는 올해 11주년을 앞두고 있는 PB의 원조로서 물가안정과 함께 트렌드를 선도해 젊은 고객을 유입하는 노력을 지속하고 있다”며“이번 ‘꼬박꼬밥’과의 협업 역시 다가오는 여름을 대비해 가성비 있는 건강 루틴을 만들고자 하는 수요를 겨냥하여 기획했다”고 말했다.