코카콜라, 美서 탄산수 공급 일시 중단

코카콜라의 프리미엄 탄산수 브랜드 ‘토포 치코(Topo Chico) 미네랄 워터’가 미국 시장에서 일시 품절 사태를 빚고 있다. 올해 여름까지는 공급 부족 상태가 이어질 것으로 관측된다.

22일(현지시간) CNN에 따르면 코카콜라는 멕시코 수원지와 생산시설 설비 업그레이드 영향으로 미국 내에서 토포 치코 일부 제품이 일시적으로 공급 불가 상태라고 밝혔다.

코카콜라는 유통업체에 보낸 서한을 통해 최근 두 달간 멕시코 몬테레이 지역 수원 우물에서 문제가 발생해 생산이 둔화됐다고 설명했다. 특히 수원의 지질학적 특성과 관련된 품질 문제가 확인되면서 주문을 일시 중단했다.

토포 치코 미네랄 워터. (사진=코카콜라 홈페이지 캡처)

코카콜라 측은 “수원 안정성과 품질 개선, 생산 확대를 위해 추가 투자를 진행 중이며 이에 따라 한시적으로 생산을 중단한다”며 “해당 제품은 올해 말 재공급될 것”이라고 말했다. 내부 서한에는 3분기까지는 복귀가 어려울 가능성이 크다고 명시됐다.

이번 사태는 ‘토포 치코 미네랄 워터’ 유리병 제품에 한정된다. 향을 첨가한 탄산수 ‘토포 치코 사보레스’와 캔 칵테일 등 다른 제품은 정상 판매 중이다.

코카콜라는 2017년 토포 치코를 2억 달러에 인수했다. 설탕이 많이 들어간 탄산음료 소비가 둔화되는 가운데, 프리미엄 생수 사업은 회사의 핵심 성장 축으로 부상했다. 최근 분기 물 부문 매출은 북미 시장 성장에 힘입어 4% 증가했다.