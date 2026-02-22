IITP, 피지컬AI PM 신설...AX 초점 조직 재편

과기정통부와 정보통신기획평가원(IITP, 원장 홍진배)이 피지컬AI 분야 연구개발민간전문가(PM, Program Manager)직을 새로 만들었다. 기존 혁신·글로벌 PM직을 변경한 것으로, 현 김욱 혁신·글로벌 PM이 피지컬AI PM을 맡는다.

PM은 AI, SW, 보안, 네트워크 등 특정 분야를 맡아 그 분야의 연구 방향과 투자 전략을 설계하고 어떤 과제를 지원할지 결정할지를 관리 및 평가하는 총괄책임자다. 기본 임기가 2년이고 연장이 가능하다.

피지컬AI PM 신설과 함께 IITP는 AX융합(기존 디지털융합) PM과 AI반도체(기존 반도체) PM직도 신설했다. 이로써 9개 분야에서 PM(인공지능, AI반도체, SW, 통신&전파위성, 양자, 정보보안, 미디어&콘텐츠, AX융합, 피지컬AI)이 선정, 활동한다. 전체 PM수는 기존과 같다.

과학기술정보통신부 산하 ICT R&D 전담기관인 정보통신기획평가원(원장 홍진배, 이하 IITP)은 이 같은 내용을 골자로 한 조직 기능 재편안을 22일 발표했다.

인공지능 3대 강국(G3) 실현과 국민체감 성과창출’을 위해 AX(Artificial Intelligence Transformation, 인공지능 전환) 중심으로 조직 기능을 강화했다고 IITP는 밝혔다. IITP는 "인공지능 중심 문명사적 대전환기에 신속하고 과감한 인공지능 및 AX 연구개발(R&D)을 위해 기획 기능을 강화하고 R&D가 R&D로 끝나지 않고 실질적 성과로 이어지도록 조직 체계를 보다 견고히 했다"고 설명했다.

홍진배 정보통신기획평가원 원장이 한 행사에서 인사말을 하고 있다. (사진=지디넷코리아 DB)

IITP 운영 PM 재편전과 재편후

재편안을 구체적으로 보면, 첫째 정책적·산업적 수요에 보다 적극적으로 대응하기 위해 기존 인공지능과 AI반도체 중심의 연구개발민간전문가(PM, Program Manager) 체계를 ▲인공지능 ▲AI반도체 ▲AX융합 ▲피지컬AI 등 4대 분야로 확대 및 재정비, 인공지능 R&D 기획체계를 전략적으로 대폭 강화했다.

둘째, 인공지능 분야에서 빠른 추격자를 벗어나기 위해 범용인공지능(AGI, Artificial General Intelligence), 초지능(ASI,Artificial SuperIntelligence) 등 차세대 인공지능 기술개발을 기획, 지원하는 AI기술팀(팀장 어지영) 기능을 강화했다.

셋째, 인공지능을 활용한 악의적·불법적 범죄에 대한 대응력을 강화하고 보다 안전하고 믿을 수 있는 인공지능을 기획 및 개발하기 위해 디지털사회혁신팀을 AI안전신뢰팀(팀장 임성인)으로 확대, 재편했다.

넷째, 인공지능 컴퓨팅 자원 확보 및 지원, 국내외 산·학·연 협력 연구거점 확대는 물론 인공지능 성능과 개발 가속화 등을 좌우하는 데이터 수집·정제·공급 등을 기획·지원하는 AI기반팀(팀장 홍성호)을 신설했다.

다섯째, 제조 등 우리 산업의 부가가치를 높이고 노동력 부족 문제 등을 해결하기 위해 인공지능을 실질적 세계에 적용하는 기술개발을 기획·지원하는 전담조직으로서 피지컬 AI팀도 신설했다.

여섯째, 방송미디어통신위원회의 R&D 기획·관리, 성과창출·확산 등을 전담하고 방송·미디어의 전주기적 AX를 촉진하게 방송미디어 태스크포스(TF)(팀장 양성빈, 가상융합팀장 겸직)도 설치했다.

일곱째, 기술개발과 함께 인공지능·AX 인재양성의 중요성이 높아지고 있어 AX대학원, AI·디지털 기반 창업 대학원, AI중심대학 등의 직무를 신설, 강화했다.

홍진배 IITP 원장은 "이번 조직 체계 개편과 기능 강화는 대한민국이 인공지능 3대 강국으로 확실히 자리매김하고 AX 선도국가 위상을 굳건히 하는데 기여”할 것이라면서 ”연구개발민간전문가(PM) 체제 혁신부터 피지컬 AI팀 신설 등에 이르기까지 전 조직역량을 인공지능과 AX에 집중, 국민이 일상에서 혁신을 체감할 수 있게 실질적 성과를 만들어내겠다”고 밝혔다.