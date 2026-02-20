GIST, 폭우속 센서 정상작동 기술로 삼성휴먼테크논문 장려상

광주과학기술원(GIST) 정현호 전기전자컴퓨터공학과 교수 연구실 석박사통합과정 연구팀(이주형·김규린·김주환)이 ‘제32회 삼성휴먼테크논문대상’에서 장려상을 수상했다.

삼성전자가 주최하고 과학기술정보통신부 등이 후원하는 삼성휴먼테크논문대상은 1994년 제정된 대표적 과학기술 논문상이다.

미래 과학기술을 이끌 인재 발굴을 목표로 대학생·대학원생·고등학생 연구논문을 접수받아 심사를 거쳐 시상한다.

삼성휴먼테크논문대상 장려상을 받은 GIST 전기전자컴퓨터공학과 연구진. 왼쪽부터 김주환· 이주형· 김규린 석박사통합과정생.(사진=GIST)

올해 대회에는 역대 최다 논문인 3,172편이 접수됐다.수상작은 이 가운데 120편을 가려 뽑았다.

장려상을 받은 기술은 악천후에도 자율주행 센서가 정상 작동하도록 돕는 기상 적응형 센서 보호 기술이다. 실제 강우 및 저온 환경에서도 센서가 안정적으로 작동하는 것을 입증했다.

한편, 이번 대회 수상자를 배출한 정현호 교수 나노시스템 연구실은 나노 단위 광소자를 개발하고 광 특성을 규명해 빛과 물질 상호작용을 제어하는 다학제 융합 연구를 수행하고 있다.

이를 기반으로 3차원 나노패브리케이션, 능동 나노포토닉스·메타표면, 카이랄 플라즈모닉스, 마이크로·나노로보틱스 등 첨단 분야에서 실용화를 목표로 한 연구를 진행하고 있다.