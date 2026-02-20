한국기계연구원, 신입 연구11· 기술3· 행정1 선발

3월 13일 11시 마감…AI 에이전틱·로봇·디지털트윈 등 13개 분야 대상

과학입력 :2026/02/20 16:37

박희범 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

한국기계연구원이  인공지능 전환(AX), 인공지능(AI) 로봇, 탄소중립 등 미래 전략기술 분야 연구 역량 강화와 디지털 기반 기계기술 혁신 가속화를 위한 인재 15명을 선발한다.

올해 처음 실시하는 신입직원 공개채용이다. 연구직, 기술직, 행정직 등 총 3개 직군 13개 분야 15명을 채용할 계획이다.

주요 모집 분야는 연구직(11명)은 ▲에너지 시스템용 터보기계기술 ▲지능형 로봇 ▲인공지능 기반 기계 및 로봇 기술 ▲바이오기계 시스템 설계 및 제어 기술 ▲나노 AX/DX기술 ▲디지털트윈 및 AI 기반 자율제조 에이전트 기술 ▲열유동 및 실내환경 진단·예측·관리 기술 개발 ▲기계 설계·해석 AI 에이전틱 기술 ▲에이전틱 AI 및 데이터 엔지니어링 기술 등의 분야로 선발한다.

기술직(3명)은 ▲저탄소 에너지 시스템 안전 기술 ▲지능형 로봇 ▲일반행정(행정 부서 지원), 행정직(1명)은 ▲일반행정(대외협력)이다.

관련기사

서류 접수는 오늘부터 오는 3월 13일 오전 11시까지다.  1차 서류전형, 2차 필기전형(NCS, 해당 분야 한정), 3차 면접전형을 거쳐 최종 합격자는 6월 17일 발표한다. 임용 예정일은 6월 29일이다.

기계연은 1976년 설립 이후 자율제조, 탄소중립, AI로봇, 나노융합 등 기계분야 전반을 연구하는 정부출연연구기관이다.

박희범 기자hbpark@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
에이전틱 인공지능 기계 에너지 로봇 AI

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

모티프테크놀로지스, 독파모 정예팀 합류…'K-AI' 독자 모델 경쟁 가속

단독중계의 함정…김 빠진 올림픽, 월드컵은 버틸까

'AI 추론칩' 강자 리벨리온, 글로벌 실전 테스트 돌입

금값, 5000달러 다시 돌파…"추세는 유효, 변동성 커졌다"

ZDNet Power Center