흥행 신호 켜졌다…청약 첫날 케이뱅크 경쟁률 9.82 대 1

제1호 인터넷전문은행 케이뱅크 코스피 상장에 '파란불'이 들어왔다.

20일 이뤄진 케이뱅크 청약에서 경쟁률은 9.82대 1이며 청약 주수는 1억4700만주인 것으로 확인됐다.

케이뱅크 청약은 23일에도 이뤄지기 때문에, 이날 더 많은 일반 투자자가 몰릴 것으로 관측된다.

케이뱅크는 최종 공모가를 8300원으로 확정했으며, 전체 공모 물량인 총 6천만주 대비 25%(1500만주)를 일반투자자 청약 대상으로 결정했다.

일반 청약은 대표 주관사인 NH투자증권과 삼성증권, 인수단인 신한투자증권을 통해 참여할 수 있다. 

청약이 마무리되면 3월 5일 케이뱅크는 유가증권시장에 상장해 거래를 시작한다.

확정된 공모가 8300원 기준 총 공모 금액은 4980억원이며, 상장 후 시가 총액은 3조 3673억원이 된다.

케이뱅크는 자본 확충을 통해 약 10조원 이상의 신규 여신 성장 여력을 확보함으로써 혁신금융의 속도를 높인다는 계획이다.

