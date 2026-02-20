오늘의집, 북촌에서 플리마켓 연다

오늘의집이 서울 종로구 ‘오늘의집 북촌’에서 스페셜 크리에이터들의 애장품을 소개하는 ‘오늘의집 스토리마켓’을 연다고 20일 밝혔다.

‘우리가 사랑한 물건의 다음 이야기를 찾아서’라는 주제로 열리는 이번 행사는 단순히 중고물품을 거래하는 것이 아니라, 물건에 깃든 전 주인의 애정과 태도를 새로운 주인에게 연결하는데 초점을 맞췄다.

이번 행사에 참여하는 스페셜 크리에이터들은 오늘의집 내에서 인테리어와 라이프스타일 팁을 공유하며 팬덤을 보유한 유저들로 구성됐다. 이들은 자신의 애장품에 이야기를 담은 ‘스토리 카드’를 부착해 선보인다.

오늘의집이 스토리마켓을 진행한다. (제공=버킷플레이스)

이번 스토리마켓은 2회차(1차 2월 24일~3월 2일, 2차 3월 4일~8일)로 나눠 진행된다.

현장에서는 ▲크리에이터의 취향과 이야기가 담긴 ‘스토리맵’ ▲물건의 사연에 답장을 보내는 ‘스토리 인증존’ ▲스쿱으로 아이템을 담아 5개 구성 상품을 가져갈 수 있는 ‘스쿱마켓’ ▲플리마켓 구매자 대상 100% 제공되는 ‘히든 리빙템 뽑기’ 등 방문객이 직접 참여할 수 있는 프로그램이 마련된다.

판매일 방문 선착순 10인 대상 50% 할인, 스토리 마켓 한정 굿즈 제공, SNS 인증 이벤트 등도 진행된다.

오늘의집 관계자는 “스토리 마켓은 스페셜 크리에이터의 팬덤과 오프라인 전시, 체험 요소가 어우러진 새로운 형태의 플리마켓 모델”이라며 “오늘의집 북촌을 찾는 분들이 이번 행사를 통해 단순한 소비를 넘어 취향을 공유하고 공감하는 따뜻한 오프라인 경험을 만끽하시길 기대한다”고 말했다.