네이버페이 "긴급점검 완료…정상화"

낮부터 먹통 해소까지 4시간 여 걸려

금융입력 :2026/02/19 16:54    수정: 2026/02/19 16:59

19일 낮 12시부터 먹통이었던 네이버페이 서비스가 이날 오후 4시 45분부터 정상화됐다.

네이버페이 측은 "긴급 점검이 완료돼 서비스를 정상적으로 이용할 수 있다"는 안내문자를 전송했다.

아직까지 네이버페이 서비스가 먹통이 된 이유에 대해서는 함구하고 있다.

네이버페이는 고객센터 공지사항을 통해 낮 12시부터 오류가 발생했다며 긴급 확인 중에 있다는 글을 12시 38분 올렸다.

네이버페이가 파악한 오류는 ▲주문서에 포인트 조회 밀 결제 ▲결제 내역 및 이벤트 내역 조회 ▲현장 결제 포인트·머니 결제 ▲페이머니카드 결제이다.

결제 외에도 네이버를 통한 예약도 일부 불가한 것으로 알려졌다. 

이용자는 네이버스토어를 통한 구매 화면서 결제로 연결이 안되거나 오랜 시간 기다리다 결제가 실패해 불편함을 겪었다.

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
네이버페이 금융 오류

