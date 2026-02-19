[인사] 과학기술정보통신부

인사입력 :2026/02/19 15:17

◇ 과장급 전보

▲ 디지털신산업제도과장 남영준 ▲ 소프트웨어정책과장 김국현 ▲ 주파수정책과장 강창묵

- 2026년 2월23일자.

과학기술정보통신부

