새해에도 건기식 인기...제약사 잇달아 신제품 출시

건강기능식품 인기에 힘입어 새해에도 제약사들이 연이어 신제품을 선보이고 있다

우선 유한양행은 ‘리버올라’를 출시했다.

리버올라는 간 세포 보호와 대사 과정에 관여하는 핵심 성분을 조합한 액상형 간질환 보조 치료제다. 제품은 간 기능 저하 환자, 잦은 음주나 고지방 식습관, 간 수치 상승, 만성 피로 등 간 건강 관리가 필요한 성인들이 대상이다.

(시계방향) 유한양행 ‘리버올라’‧동국제약 3종 제품‧세노비스 ‘비타 콜라겐 듀얼 부스터’

L-아르기닌, 베타인, 시트르산수화물 등 간 기능과 밀접한 연관성을 가진 성분이 포함됐다. 한 손으로 개봉할 수 있는 삿갓캡을 적용했다. 분말이나 정제 형태 대비 체내 흡수가 빠르고, 개봉 과정의 번거로움을 줄였다. 휴대도 간편하다.

회사 관계자는 “리버올라는 흡수 효율과 섭취 편의성을 강화했다”라며 “삿갓캡 적용으로 개봉 편의성까지 높여 실제 사용 경험 전반에서 차별화를 구현했다”라고 밝혔다.

동국제약도 ‘동국 유산균’, ‘동국 밀크씨슬’, ‘동국 비타민C 1000’ 등을 새로 선보였다.

‘동국 유산균’은 장내 환경을 고려해 엄선한 19종 생유산균을 10억 CFU(보장균수)와 아연도 함께 배합했다. ▲유산균 증식 및 유해균 억제 ▲배변 활동 원활 ▲장 건강 ▲정상적인 면역 기능 ▲정상적인 세포 분열 등 총 5가지 기능성을 한 캡슐에 담았다. 1.2cm 크기의 소형 식물성 캡슐을 적용했다. 전용 용기를 사용해 냉장 보관을 하지 않아도 된다.

‘동국 밀크씨슬’은 인도산 밀크씨슬 추출물을 사용했다. 실리마린을 1정당 130mg 함유했다. 여기에 타우린, 헛개나무열매추출분말, 강황추출물분말, 아미노산혼합제제, 15종 과일채소혼합분말, 11종 베리혼합분말 등 간 건강에 도움을 줄 수 있는 9종 부원료를 배합한 동국제약만의 ‘DK 포뮬러’를 적용했다.

‘동국 비타민C 1000’은 한 정에 비타민C 1000mg을 담은 제품이다. 1일 영양 성분 기준치 대비 10배를 충족한다. 비타민C는 체내에서 합성되지 않아 외부 섭취가 필요한 영양소다. 공기와 습기를 차단하는 PVDC 재질의 PTP 개별 포장을 적용했다.

동국제약 건식사업부 관계자는 “기초 건강 성분을 담은 3종을 시작으로 국민 건강에 기여하기 위한 노력을 계속할 예정”이라고 전했다.

또 오펠라헬스케어코리아의 건강기능식품 브랜드 세노비스는 하루 한 포로 콜라겐과 비타민을 동시에 챙길 수 있는 ‘비타 콜라겐 듀얼 부스터’를 출시한다.

제품은 저분자 콜라겐 펩타이드 GT가 핵심 성분이다. 비타민C와 비타민B군(B1, B2, B6, 비오틴, 나이아신)을 1일 영양 성분 기준치 100% 이상으로 설계했다. 식약처로부터 이중 피부 기능성을 인정받은 콜라겐이 사용됐다.

찬물에도 잘 녹는 발포형 파우더 제형을 적용했다. 레드비트 석류 맛이다.

유지영 세노비스 마케팅팀장은 “제품은 피부 건강과 에너지 충전을 동시에 고려한 2in1 제품”이라며 “일상 속 활력이 필요하거나 피부 고민이 있는 소비자들에게 합리적인 솔루션이 될 것”이라고 설명했다.

한편, 대웅제약의 ‘에너씨슬 집중샷’은 누적 판매 500만포를 돌파했다

제품은 수험생을 대상으로 개발된 일반식품이다. 밀크씨슬과 비타민B 3종에 더해 식물성 천연 카페인 원료인 과라나 추출물을 함유했다. 테아닌과 과라나 추출물을 2:1 비율로 배합했다. 1포 기준 식물성 카페인 100mg을 담았다. 아르기닌 2000mg과 타우린 1000mg, 비타민B 3종을 더했다.

대웅제약 건강기능식품사업부 관계자는 “시험 기간마다 커피와 에너지음료에 의존하는 수험생들이 ‘간편하게 들고 다니며 먹을 수 있는 에너지 충전 간식’을 원한다는 점에 주목해 ‘에너씨슬 집중샷’을 개발했다”라고 덧붙였다.