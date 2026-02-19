표준협회, 부울경 소상공인 재기 골든타임 지킨다…최대 2000만원 지원

고물가와 경기 침체로 벼랑 끝에 선 부산·울산·경남 지역 소상공인을 위해 한국표준협회가 구원투수로 나선다. 단순한 자금 수혈을 넘어, 국내 최고 표준·품질 전문기관의 노하우를 녹여 소상공인의 ‘지속 가능한 자생력’을 키우겠다는 포부다.

한국표준협회(회장 문동민)는 중소벤처기업부·소상공인시장진흥공단과 손잡고 ‘희망리턴패키지 재기사업화(재창업·경영개선) 지원’ 부울경 권역 주관기관으로 본격적인 행보를 시작한다고 19일 밝혔다.

이번 사업은 단순한 자금지원에 그치지 않고, 다시 일어서고자 하는 소상공인에게 ‘실질적인 경영 체질 개선’ 기회를 제공하는 것이 핵심이다. 표준협회는 올해 부울경 지역에서 경영개선(339명)과 재창업(326명)을 희망하는 소상공인 총 665명의 신청지원을 받고 있다.

한국표준협회 심벌

재기사업화는 경영개선 및 재창업진단 후 사전교육을 거쳐 최종 선정되면 선정된 소상공인은 최대 2000만원의 사업화 자금과 함께 ‘전담 PM 멘토링’과 재기실전교육을 받게 된다.

표준협회는 현장 문제를 진단하고 표준화된 경영 솔루션을 제공함으로써, 소상공인이 같은 실패를 반복하지 않도록 돕는 ‘재기 안전망’ 역할을 할 것으로 기대했다.

문동민 표준협회 회장은 “지금 소상공인에게 필요한 것은 단순한 일회성 보조금이 아니라, 다시 시장에서 살아남을 수 있는 경영의 표준과 품질을 세우는 일”이라며 “표준협회의 전문성을 바탕으로 부울경 소상공인이 위기를 기회로 바꾸고, 지역 경제의 든든한 뿌리로 재건될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.