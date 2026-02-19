아이씨티케이, MWC 2026 참가...신제품 'MTB' 선보여

양자보안 팹리스 전문기업 아이씨티케이(ICTK, 대표 이정원)는 다음달 2일부터 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 이동통신 전시회 ‘MWC26’에 참가해 글로벌 시장을 향한 양자보안 비즈니스 로드맵을 공개한다고 19일 밝혔다.

MWC는 세계이동통신사업자연합회(GSMA)가 주최하는 세계 최대 규모의 ICT 및 모바일 산업 전시회다. 글로벌 통신사와 반도체, 보안, 인공지능(AI), 디바이스 기업들이 한자리에 모여 차세대 기술과 산업 트렌드를 공유한다. 올해는 ‘Future First: Connectivity, Security and Intelligence’를 주제로 양자보안과 AI 보안, 6G 통신 등 미래 ICT 핵심 기술이 집중 조명될 예정이다.

아이씨티케이(ICTK)는 LG유플러스 부스 내 협력 파트너로 참여해 양자내성암호(PQC)와 물리적 복제 불가 기능(PUF)을 결합한 ‘Quantum HRoT(하드웨어 신뢰점)’ 기반 보안 아키텍처를 선보일 예정이다.

특히 ICTK는 이번 전시를 통해 전 세계적인 ‘양자 전환(PQC Migration)’ 흐름에 대응하는 차별화된 전략을 강조한다. 최근 글로벌 ICT 인프라 전반에서 기존 암호 체계를 PQC로 전환하려는 움직임이 가속화되고 있으나, 소프트웨어 중심의 알고리즘은 암호키 노출이라는 근본적인 위협을 내포하고 있다. ICTK는 자사의 독보적인 'VIA PUF' 기술을 PQC와 결합해 하드웨어 단에서부터 보안 신뢰점을 구축, 이러한 취약점을 완벽히 해결한 ‘양자보안의 완성형’을 제시한다고 밝혔다.

회사는 "이번 MWC는 ICTK가 연구개발 단계를 넘어 글로벌 상용화 단계로 진입했음을 알리는 분수령이 될 전망"이라고 설명했다. 주력 제품인 PQC PUF 보안칩을 글로벌 통신사와 디바이스 제조사에 소개함과 동시에, 올해 출시 예정인 배터리 정품 인증 보안칩 ‘MTB’를 글로벌 무대에 처음으로 선보인다. 이는 급성장하는 배터리 관리 시스템(BMS) 및 교체 시장을 정조준한 것으로, 아이씨티케이의 향후 강력한 신성장동력이 될 것으로 기대를 모으고 있다.

이정원 ICTK 대표는 "양자 시대 보안은 알고리즘만으로는 완성할 수 없으며, 반드시 하드웨어 기반의 신뢰점(HRoT)이 뒷받침돼야 한다”며 “이번 MWC 참가는 ICTK가 단순 팹리스를 넘어 글로벌 양자보안 표준을 선도하는 플랫폼 기업으로 도약하고, 글로벌 공급망 내에서 기업 가치를 정당하게 평가받는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

ICTK는 이번 전시 기간 중 글로벌 보안 파트너들과 실질적인 비즈니스 미팅을 진행하며 양자보안 기술의 모바일 분야 진입을 공식화하고, 자사의 기술력을 기반으로 글로벌 시장 점유율을 확대해 나갈 계획이다.