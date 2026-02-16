국내 유튜버 3만 5000명, 평균 연소득 7100만원

유튜버와 같은 1인 미디어 콘텐츠 크리에이터 가운데 소득세를 신고한 사업자의 연간 평균 수입이 7000만원을 넘어선 것으로 나타났다.

16일 국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 국세청으로부터 제출받은 '2020~2024년 귀속분 1인 미디어 창작자 수입 현황' 자료에 따르면 2024년 종합소득세를 신고한 유튜버는 3만 4806명으로 집계됐다.

이들의 총수입은 2조 4714억원으로 집계돼 1인당 평균수입은 약 7100만원 수준이다.

주업종을 '1인 미디어 콘텐츠 창작자' 또는 '미디어 콘텐츠 창작업'으로 신고한 사업자의 종합소득세 신고 금액을 기준의 통계다.

사진_클립아트코리아

유튜버 신고 인원은 2020년 9449명에서 2021~2022년 1만명대, 2023년 2만명대를 거쳐 2024년에는 3만명대로 증가했다.

같은 기간 1인당 평균 수입도 약 5651만원에서 7100만원 수준으로 약 25.6% 늘었다.

수입 분포에서는 상위권과 하위권 격차가 뚜렷하며 양극화가 확인됐다.

관련기사

2023년 종합소득금액 기준 상위 1%에 해당하는 348명은 총 4501억원을 벌어 1인당 평균 약 12억 9339만원의 수입을 올렸다. 이는 2020년 평균 7억 8085만원보다 약 70% 증가한 수치다.

상위 10%인 3480명도 총 1조 1589억원을 신고해 1인당 평균 3억 3302만원을 기록했다. 반면 하위 50%인 1만 7404명의 총수입은 4286억원으로, 1인당 평균 수입은 약 2463만원 수준이다.