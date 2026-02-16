설맞이 가전 시장, 파격 할인으로 소비 심리 잡는다

2026년 설 명절을 맞아 삼성전자, LG전자 등 주요 가전 제조사와 바디프랜드, 세라젬 등 홈 헬스케어 기업들이 일제히 특별 할인 행사를 실시한다. 이번 행사는 고물가에 따른 소비 위축을 타개하기 위해 AI 가전 및 프리미엄 라인업을 중심으로 기획됐다.

가전 업계, AI 제품군 중심 할인 및 캐시백 확대

15일 업계에 따르면 삼성전자는 연초부터 시행 중인 ‘2026 삼성전자 세일 페스타’를 설 연휴 기간과 연계하여 운영한다. TV, 냉장고, 세탁기 등 가계 선호도가 높은 17개 주요 품목을 대상으로 한정 수량에 한해 최대 50%의 할인율을 적용한다. 또한 모바일 기기와 노트북 등 IT 제품군에 대해서는 카드사 제휴를 통한 결제일 할인 혜택을 제공한다.

LG전자는 공식 온라인 브랜드숍과 오프라인 베스트샵을 통해 ‘설맞이 가전 대축제’를 진행한다. 온라인에서는 주요 인기 모델을 최대 57% 할인된 가격에 판매하며, 전 회원에게 최대 50만원 상당의 쿠폰팩을 지급한다. 오프라인 매장에서는 다품목 동시 구매 고객을 대상으로 최대 750만원 규모의 캐시백 혜택을 부여하며 대형 가전 교체 수요에 대응한다.

헬스케어 업계, 결합 구매 및 리퍼 제품 혜택 강화

바디프랜드는 ‘헬스케어로봇’ 라인업인 에덴로보와 메디컬파라오 등을 중심으로 프로모션을 전개한다. 제품 일시불 구매 시 최대 110만원 이상의 할인 혜택을 제공하며, 공식 온라인 몰을 통해 품질이 보증된 리퍼 제품을 최대 50% 할인된 가격에 공급하여 소비자 부담을 낮췄다.

세라젬은 ‘패밀리 세일’을 통해 기존 고객과 결합 구매 고객을 집중 공략한다. 마스터 V 컬렉션과 파우제 M 컬렉션을 동시에 계약할 경우 최대 30%의 결합 할인을 적용하며, 구독 서비스 이용 시 최대 272만원 상당의 혜택을 제공한다. 신규 회원에게는 별도의 웰컴 쿠폰팩을 지급하여 신규 고객 유입을 꾀하고 있다.

올해 설 가전 시장의 주요 특징은 일시불 구매보다 구독 서비스 혜택이 강화되었다는 점이다. 주요 제조사들은 초기 비용 부담을 완화하고 사후 관리 서비스를 포함한 구독 모델을 전면에 내세우고 있다.

업계 관계자는 "명절 특수와 신학기 수요가 맞물리는 시기인 만큼, 각 사의 결합 할인 조건과 구독 혜택을 면밀히 비교하는 소비 형태가 두드러질 것"이라고 내다봤다.