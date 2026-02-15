호세 무뇨스 현대차 사장, 한국어 새해 인사 "유연하고 빠르게 대응하자"

호세 무뇨스 현대자동차 대표이사 사장이 설 연휴를 맞아 한국어로 새해 인사를 전했다.

15일 업계에 따르면 무뇨스 사장은 14일 소셜미디어 링크드인을 통해 "새해 복 많이 받으세요"라며 현대차와 제네시스 임직원들에게 설 인사를 전했다.

무뇨스 사장은 설날을 "한국은 물론 아시아 전역에서 가장 의미 있는 명절 중 하나"라고 언급하며, 가족과 함께 시간을 보내고 지난 한 해를 돌아보며 새해를 준비하는 시기라고 강조했다.

호세 무뇨스 현대자동차 대표이사 사장 (사진=현대자동차)

그는 "많은 동료들이 이번 주 고향을 찾아 가족과 재회하고 재충전하는 시간을 갖는다"고 밝혔다.

이어 올해를 '불의 말(Year of the Fire Horse)'로 표현하며 "말은 에너지와 자유, 전진을 의미하고 불은 열정과 용기, 변화를 상징한다"며 "이는 현대자동차가 가진 회복 탄력성과 대담한 실행력을 보여주는 상징"이라고 말했다.

무뇨스 사장은 올해 도전과 기회가 함께할 것으로 전망하며 "유연하게 움직이고 빠르게 대응해야 한다"며 "무엇보다 매일 고객의 신뢰를 얻는 것이 가장 중요하다"고 강조했다. 그는 또 "한국과 중국, 베트남 등 아시아에서 설을 맞이하는 임직원들에게 건강과 행복, 번영이 함께하길 바란다"고 덧붙였다.

끝으로 무뇨스 사장은 "현대차 가족 12만명 이상 모두가 회복탄력성과 혁신, 진보의 한 해를 만들어가자"고 전하며 새해 인사를 마무리했다.

한편 무뇨스 사장은 지난 2025년 1월 1일부로 현대차 대표이사에 취임했다. 이는 현대차 설립 이후 첫 외국인 최고경영자(CEO) 선임으로 주목받았다. 그는 2019년 현대차에 합류해 글로벌 최고운영책임자(GCOO)와 북미권역본부장 등을 맡으며 글로벌 사업 확대와 수익성 개선을 이끌었다.

현대차 합류 전에는 닛산에서 최고성과책임자(CPO) 등을 역임하며 북미 사업을 담당했다. 현대차는 무뇨스 사장 체제 아래 글로벌 시장 대응 역량을 높이고 전동화 전략과 미래 모빌리티 사업 추진에 속도를 내고 있다.