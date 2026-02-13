전기차 급속충전 채비, 급속충전시설 현장점검 4년 연속 수주

국내 전기차 급속 충전 인프라(CPO) 기업 채비(대표 최영훈)가 13일 한국자동차환경협회가 추진한 '환경부 급속충전시설 현장점검 및 유지보수 위탁운영' 용역 입찰에서 1위 사업자로 선정됐다고 밝혔다. 이번 수주로 채비는 해당 사업을 4년 연속 수행하게 됐다.

이번 입찰은 1권역과 2권역으로 나눠 진행됐으며, 채비는 두 권역 모두에서 평가 1위를 기록했다. 총 12개 업체가 참여한 경쟁 입찰에서 사업 수행 역량과 운영 실적을 인정받았다는 설명이다. 채비는 사업성을 고려해 최종적으로 1권역을 선택해 수행한다.

사업 기간은 2026년 1월 1일부터 2027년 12월 31일까지 2년간이다. 서울·경기·인천·강원·충청·대전·세종 등에 위치한 공공 급속충전시설 4603면이 대상이다.

채비 R&D센터 전경 (사진=채비)

채비는 정기·수시·긴급·특별 점검을 비롯해 고장 진단과 신속 복구, 부대시설 수리, 이설·철거 등 충전 인프라 전반에 대한 유지보수 업무를 전담한다. 충전기 상태 모니터링과 이상 징후 조기 감지, 부품 교체 주기 관리 등 데이터 기반 예방보전 체계를 통해 가동률을 높이고 복구 시간을 단축한다는 계획이다.

채비는 2026년 2월 11일 기준 공공 급속충전시설 운영 현황에서 0%대 고장률을 기록하고 있다고 밝혔다.

또한 2022년부터 2024년까지 환경부 공공 급속 충전기 고장률 비교 분석 결과, 평균 고장률은 타사 대비 2배 이상 낮고 고장 발생 시 평균 조치 기간도 1.5배 빠른 수준을 유지하고 있다고 설명했다.

최영훈 대표는 "공공 급속충전시설이 업계 최고 수준의 품질과 신뢰성으로 운영될 수 있도록 유지관리에 최선을 다하겠다"며 "기술 고도화와 운영 역량 강화를 통해 충전 인프라의 품질과 안전성을 높이고 친환경 모빌리티 생태계 조성에 기여하겠다"고 말했다.