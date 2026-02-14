호라이즌 유럽, 올해 키워드는 ‘보안’‧‘실용 혁신’

호라이즌 유럽(Horizon Europe)이 ‘보안(Security)’과 ‘실용적 혁신(Practical Innovation)’을 중심으로 재편되고 있는 것으로 나타났다. 호라이즌 유럽에 참여하려는 우리 연구자들은 이 같은 변화를 반영한 전략을 짤 필요가 있다.

한국과학기술연구원 유럽연구소(이하 KIST유럽)에 따르면, 유럽연합 집행위원회는 최근 5G 통신망을 드론 탐지 시스템으로 활용하는 계획을 발표했다. 특히 민간 기술(5G)과 안보 경계를 허무는 이중 용도(Dual-use) 접근을 구체화한 점이 눈에 띈다.

이는 EU 회원국 내 군사 기지 인근의 드론 침범과 민간 공항의 운영 중단 사태가 빈번해진 것과 연관이 깊다. EU 기술 주권 담당 집행위원은 ‘드론 및 대드론(Counter-drone) 보안 행동 계획’을 발표했다. 이는 우르줄라 폰데어라이엔 집행위원장이 발표했던 동부 국경의 ‘드론 방벽(Drone Wall)’ 계획을 민간 핵심 인프라 영역으로 확장한 것이다.

KIST 유럽연구소는 우리나라가 호라이즌 유럽의 과제에 선정되는데 주도적인 역할을 수행하고 있다. (사진=한국과학기자협회 공동취재단)

또 기존 5G 안테나의 전류 일부를 전용해 통신뿐만 아니라 레이더처럼 물체의 위치를 감지하는 전파를 방출하게 한다. 이를 통해 표준 5G 네트워크에 등록되지 않은 드론이나 풍선 등을 탐지할 수 있게 된다. 향후 6G 네트워크에서는 이 기능이 기본 통합될 예정이다.

‘유럽 주권 AI 기반 지휘 통제 시스템’ 개발을 위한 관심 표명(Call for expressions of interest)이 공고될 예정이다. EU 집행위원회, 국방부, 산업계가 참여하는 공공-민간 동반관계 형태이며, 우크라이나도 초청될 예정이다.

유럽은 미국 기업 의존도를 줄이기 위해 에릭슨(Ericsson)과 노키아(Nokia)가 기술 개발을 주도하고 있다. EU는 규제 측면에서는 ‘디지털 네트워크법(DNA)’을 통해 드론 감지용 주파수 대역 배정을 검토 중이다.

결국 호라이즌 유럽 기술이 민간용을 넘어 안보용으로 확장됨을 말해준다. 5G 인프라를 레이더로 활용하려는 시도는 기술 주권 확보와 직결된다. KIST유럽은 “국내 ICT 기업은 유럽 6G 및 ISAC 등 관련 프로젝트 참여 시 ‘보안 감지 기능’을 포함한 솔루션 제안이 유리할 것”이라고 전망된다.

최근 EU 미션(Missions)의 2026-27년도 공고가 발표됐다. 헬스(Cluster 1) 분야 등 주요 설명회 행사도 이달 집중적으로 열리고 있다.

특히 유럽은 일본과의 양자 컴퓨팅 협력(Q-Neko)을 시작했다. 행정 부담을 줄이기 위한 ‘럼썸(Lump Sum) 펀딩’ 방식이 확대 적용되고 있으며, 동시에 차기 예산을 앞두고 기존 컨소시엄 방식의 효율성에 대한 개혁 논의도 진행 중이다.

KIST유럽은 “호라이즌 유럽에 참여하려는 우리나라 연구자들은 “유럽‧일본‧한국으로 이어지는 다자간 협력 프레임워크가 양자 기술 및 AI 분야의 새로운 기회가 될 수 있다”라고 밝혔다.

이어 “복잡한 재정 보고를 없앤 럼썸(Lump Sum) 펀딩이 확대되고 있으며, 차기 예산 논의에서는 성과 중심의 개혁이 예고된다”라며 “호라이즌 유럽 지원 시 실질적인 결과물 중심의 제안서 작성과 달성할 수 있는 목표 설정이 그 어느 때보다 중요해지고 있다”라고 전했다.