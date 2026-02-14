"보령 지원하세요”...22일까지 공채

보령이 상반기 공개채용을 진행한다.

오는 22일까지 보령 채용 홈페이지를 통해 지원하면 된다. 영업 직무 신입사원과 임상개발·제품개발·영업·마케팅·IT 직무 경력직으로 구분해 모집한다.

이번 공개채용에서 경력 채용은 조직의 지속적인 성장과 사업 운영 고도화를 뒷받침할 핵심 인재 확보 차원에서 진행된다. 보령은 각 직무에서 요구되는 실무 경험과 전문성을 바탕으로 조직 내 협업과 실행력을 높일 수 있는 인재를 선발할 예정이다.

야라 프로젝트 수행 경험과 부서 간 협업 경험, 글로벌 환경에서의 업무 대응 역량 등을 종합적으로 검토해 각 부문에서 안정적으로 역할을 수행하고 조직 성과 창출에 기여할 수 있는 인재를 확보한다는 방침이다.

신입 채용은 ‘찾아가는 채용’ 방식으로 1차 면접을 운영한다. 서울, 대전, 광주, 부산 등지에서 면접이 진행된다. 자격 요건은 대졸 이상으로 올해 8월 졸업 예정자도 지원할 수 있으며 전공은 무관하다.

회사는 보령은 임직원에게 건강검진, 복지 포인트, 전 직원 상해보험, 자녀 학자금 지원 등 다양한 복리후생 제도를 운용하고 있다. 직무 특성과 근무 형태에 따라 업무 수행에 필요한 지원 제도를 마련하고 있으며, 성과에 따른 보상 체계를 갖추고 있다. 또한 일과 생활의 균형을 위해 공식 연차 외 매년 5일의 하계휴가를 별도로 제공하고 샌드위치데이 및 연말 단체 연차 휴가 제도를 운용하고 있다.

또 경력단절여성, 장애인, 보훈 대상자 등에 대한 채용 우대 정책을 운영 중이다. 회사는 직무 역량을 중심으로 한 평가로 여러 배경의 인재들이 역량을 발휘할 수 있도록 채용 기회를 확대한다는 계획이다. 영어 의사소통 능력이 우수 인재 확보에도 집중하고 있다.

회사 관계자는 “지원자의 직무 역량을 중심으로 채용을 진행할 예정”이라며 “회사와 함께 성장해 나갈 인재 여러분의 많은 관심과 지원을 기대한다”라고 밝혔다.