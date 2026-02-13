아이티센글로벌, 日 JPYC·미쓰이물산과 RWA·스테이블코인 동맹 강화

아이티센글로벌이 일본 JPYC, 미쓰이물산과 함께 글로벌 실물연계자산(RWA) 시장 주도권을 확보하기 위한 동맹 의지를 다졌다.

아이티센글로벌은 오카베 노리타카 JPYC 대표와 와카 신스케 미쓰이물산의 디지털금융부문 총괄 일행이 과천 아이티센타워를 방문했다고 13일 밝혔다. 이날 3사는 유대 관계를 재확인하고 글로벌 RWA 사업 추진을 위한 공고한 협력 체계 구축을 논의했다.

최근 한국에서 열린 '월드크립토포럼' 행사에 JPYC와 미쓰이물산이 참석하면서 성사된 이번 3사 만남은 단순 비즈니스 미팅을 넘어 글로벌 디지털 자산 시장의 주도권 선점 행보로 풀이된다.

(왼쪽부터) 오카베 노리타카 JPYC 대표, 강진모 아이티센그룹 회장, 와카 신스케 미쓰이물산 디지털금융부문 총괄 (사진=아이티센글로벌)

아이티센글로벌은 이번 파트너십 강화를 통해 실물 자산과 디지털 금융을 잇는 RWA 사업의 글로벌 표준을 제시할 계획이다. 특히 지난해 'BWB 2025'에서 선포한 5년 내 실물 금 50톤 온체인화 및 10조원 규모 디지털 금 금융 생태계 구축이라는 메가 프로젝트를 성공시키기 위해 3사가 보유한 핵심 역량을 총동원하기로 했다.

특히 아이티센글로벌의 자회사 한국금거래소가 보유한 실물 금 인프라와 아이티센글로벌의 IT 기술력을 JPYC 스테이블코인 결제 인프라, 미쓰이물산 디지털 자산 운영 노하우와 결합해 시너지를 창출한다는 목표다. 금 기반 RWA인 '케이골드(KGLD)'를 중심으로 온체인 예치, 담보 대출 등 혁신 금융 서비스를 글로벌 시장에 공동으로 선보일 예정이다.

앞서 아이티센글로벌은 자회사인 크레더를 통해 일본 내 지팡구코인 발행을 지원하는 디지털에셋마켓츠(DAMS)와 업무협약(MOU)을 체결하고 협업을 지속해왔다. 지팡구코인은 미쓰이물산의 자회사 미쓰이물산 디지털 커모디티즈가 발행하는 금 기반 RWA로, 일본 디지털 자산 시장의 프로젝트다.

아이티센글로벌은 앞으로도 파트너사들과의 결속을 통해 실물 자산 가치를 극대화하고 누구나 안전하게 거래할 수 있는 글로벌 RWA 거래 표준을 선도해 나간다는 목표다.

아이티센글로벌 관계자는 "일본을 대표하는 파트너들과 직접 대면하며 서로의 비전이 일치함을 재확인하고 파트너십을 더 촘촘하게 다질 수 있었다"며 "3사가 의기투합해 구축하는 RWA 생태계는 아시아를 넘어 글로벌 디지털 자산 시장에서 독보적인 경쟁력을 갖게 될 것"이라고 말했다.