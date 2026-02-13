또 비친 룰루레몬 레깅스…한 달 새 두 번째 품질 논란

글로벌 스포츠웨어 브랜드 룰루레몬이 또다시 레깅스 비침 논란에 휩싸였다. 지난달 원단 비침 문제로 판매를 일시 중단했던 ‘겟 로우(Get Low)’ 레깅스를 재판매한 지 한 달도 채 되지 않아 유사한 지적이 제기된 것이다.

12일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 미국 투자은행 키뱅크 캐피털 마켓은 최근 보고서에서 ‘하트 스캐터(Heart Scatter)’로 불리는 룰루레몬의 일부 레깅스 제품이 허리를 굽히거나 스쿼트를 할 때 원단이 비친다는 소비자 불만이 제기됐다고 밝혔다. 관련 지적은 온라인 커뮤니티 레딧과 룰루레몬 공식 홈페이지 리뷰 등을 통해 확산되고 있다.

앞서 룰루레몬은 지난달 ‘겟 로우’ 라인이 비슷한 문제로 논란이 되자 출시 며칠 만에 온라인 판매를 중단했다. 이후 소비자에게 한 사이즈 크게 구매하고 피부색에 가까운 속옷과 함께 착용하라는 안내 문구를 추가한 뒤 판매를 재개했다.

룰루레몬 제품. (사진=룰루레몬 홈페이지)

회사 측은 이번 사안에 대한 논평 요청에 답하지 않았다. 논란에도 불구하고 일부 색상과 사이즈는 온라인에서 품절됐다.

이날 뉴욕증시에서 룰루레몬 주가는 상승분을 반납하고 장중 최대 4.3% 하락했다. 룰루레몬 주가는 최근 12개월간 50% 이상 하락했다.

룰루레몬은 최근 매출 성장세 둔화로 투자자들의 압박을 받고 있다. 최고경영자(CEO)를 맡아온 캘빈 맥도널드가 물러난 이후 후임 인선 작업도 진행 중이다.

외신은 이번 사안이 단순한 품질 이슈를 넘어 혁신 부재로 이어진다고 평가했다. 최근 몇 년간 룰루레몬이 요가·피트니스 마니아를 겨냥한 고품질 기본 제품 대신 트렌드 중심의 신제품을 빠르게 출시하는 전략에 집중하면서 브랜드 정체성이 흐려졌다는 지적이다.