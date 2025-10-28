룰루레몬, NFL과 협업…"요가복 넘어 스포츠 브랜드로"

요가복 브랜드로 알려진 룰루레몬(Lululemon)이 미국프로풋볼리그(NFL)과 손잡고 32개 전 구단의 로고를 담은 공식 라이선스 의류 컬렉션을 선보인다. 룰루레몬이 NFL 및 산하 구단의 공식 제품을 내놓는 것은 이번이 처음이다.

27일(현지시간) 룰루레몬과 NFL은 공동 성명을 통해 이번 컬렉션을 28일부터 출시한다고 밝혔다. 남녀용 의류와 액세서리로 구성되며, 룰루레몬의 대표 제품인 남성용 ‘스테디 스테이트(Steady State)’ 라인과 여성용 ‘디파인(Define)’, ‘스쿠바(Scuba)’, ‘얼라인(Align)’ 등이 포함됐다. 협업 소식에 룰루레몬 주가는 이날 오전 3% 이상 상승했다.

룰루레몬은 최근 요가복 중심에서 벗어나 스포츠·퍼포먼스 의류로 영역을 넓히고 있다. 관세 부담과 소비 트렌드 변화로 실적 부진을 겪었기 때문이다.

룰루레몬 레깅스. (사진=룰루레몬 홈페이지 캡처)

이에 지난해 북미아이스하키리그(NHL)와 협업해 팀 로고 제품을 선보였고, PGA 골퍼 민우 리·맥스 호마, 테니스 선수 프란시스 티아포, NFL 선수 DK 메트캡, NHL 선수 코너 베다드 등을 앰배서더로 영입했다. 올해 초에는 F1 챔피언 루이스 해밀턴을 홍보대사로 발탁했다.

셀레스트 버고인 룰루레몬 아메리카 지역 사장 겸 글로벌 게스트 이노베이션 총괄은 CNBC와의 인터뷰에서 “프리미엄 시장에서 팬들이 자신이 응원하는 팀을 기념할 수 있는 최고의 제품을 제공할 기회로 보고 있다”며 “기존 고객들이 경기장에서도 룰루레몬을 즐길 수 있도록 하고, 동시에 새로운 고객층과의 접점을 확대하겠다”고 말했다.

NFL도 이번 협업을 통해 팀 상품군 다변화를 꾀한다. 레니 앤더슨 NFL 최고수익책임자(CRO)는 “팬층 전체를 아우를 수 있는 다양한 스타일을 제공하고 싶다”며 “폼 핑거나 모자 같은 재미있는 상품부터 세련된 캐주얼 의류까지, 스포츠에 대한 열정과 팀 사랑을 표현할 수 있는 생태계를 만들고자 한다”고 설명했다.

관련기사

이번 컬렉션은 NFL 공식 온라인몰과 구단 매장, 그리고 팬 상품 유통권을 보유한 파나틱스(Fanatics)를 통해 판매된다.

파나틱스 커머스 CEO 앤드루 로 아 키는 “스포츠 업계는 그동안 티셔츠나 후드티 같은 캐주얼 제품에 집중해왔다”며 “이제는 프리미엄 제품에 대한 수요가 빠르게 늘고 있다”고 말했다. 그는 “저지는 여전히 스포츠의 상징이지만, 팬들의 옷장에는 보다 다양한 고급 의류가 필요하다”고 덧붙였다.