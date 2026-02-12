개보위, 조직문화 개선 추진..."일 잘하는 개방 조직 변신"

개인정보보호위원회가 조직 문화 개선에 나섰다. 국민이 신뢰하고 일 잘하는 개방적 조직이 목표다. 불합리한 관행과 불필요한 일을 현 시점에 맞게 진단하고, 업무 프로세스를 성과 중심으로 과감히 개선한다.

12일 개보위에 따르면, 우선 과장급 이상 간부를 대상으로 일부 공직사회에 남아있는 ‘간부 모시는 날(직원들이 순번을 정해 사비로 간부의 식사를 대접하는 것)’ 관행에 대한 제로방침을 분명히 하고 서약식도 열었다. 아울러, 불합리하고 관행적인 절차 근절, 공정한 성과 평가, 소통과 존중 기반의 리더십 교육도 실시했다.

또 직급을 막론하고 자유롭게 의견을 개진할 수 있는 이른바 '조직 문화 개선의 날'을 운영한다. 2월 중 간담회를 통해 불합리한 업무구조와 불필요한 일을 구체적으로 정의하고, 활발한 아이디어 제안과 소통문화 정착을 위한 실천방안도 폭넓게 논의한다.

개인정보보호위원회는 12일 오전 정부서울청사에서 '불합리한 조직문화 및 관행 인식개선 교육'을 개최했다.

이러한 논의 결과를 토대로 핵심 프로젝트를 선정, 연내 가시적인 변화를 도출한다. 또 조직 문화 개선에 앞장 선 직원들을 대상으로 포상금을 지급하는 등 인센티브도 부여할 예정이다.

송경희 위원장은 “유출사고 반복과 AI 대전환 등 최근 개인정보위가 당면한 환경이 녹록치 않다”며 “개인정보위에 대한 국민의 기대와 급증하는 업무수요에 비해 조직규모가 충분하지 않은 만큼, 그 어느 조직보다 효율성과 합리성이 중요하다. 작은 불합리까지도 적극적으로 찾아내고 실질적으로 변화시켜 국민께 신임받는 조직으로 거듭나겠다"고 말했다.