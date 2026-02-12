HD현대로보틱스, 작년 영업손실 218억원 '적자전환'

HD현대로보틱스는 작년 연결기준 영업손실 218억원을 기록하며 전년 대비 적자 전환했다고 12일 밝혔다.

같은 기간 매출은 2천630억원으로 전년 대비 22.4% 증가했다.

HD현대로보틱스 2025년 4분기 경영실적 (사진=HD현대로보틱스)

회사 측은 완성차·부품사 및 대리점향 매출이 확대되며 산업용 로봇 매출이 전분기 대비 193억원 증가했다고 설명했다. 애프터마켓 부문도 지속 성장해 매출이 전분기 대비 20억원 늘었다.

다만 사업 확장과 기술력 강화를 위한 투자 확대에 따라 연구개발비와 노무비, 판매관리비 등이 증가하면서 적자가 지속됐다.

회사는 새해 국내외 로봇 시장 성장세에 힘입어 실적 개선을 기대하고 있다. 정부 로봇산업 지원 확대와 중대재해처벌법, 노란봉투법 등 규제 강화로 제조업 자동화 수요가 증가할 것으로 전망했다.