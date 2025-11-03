역대급 실적 낸 HD현대, 브랜드값 더 챙긴다

HD현대그룹 지주사 HD현대가 주력 계열사 사업 호조에 발맞춰 브랜드 사용료 조정에 나선다. 브랜드 사용료는 통상 계열사 매출을 기준으로 산정되며, 실적이 좋을 수록 더 많은 브랜드 사용료를 받기 때문에 지주사 실적에 중요한 영향을 미친다.

HD현대는 3일 올해 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "브랜드 사용료율에 대해 내부적으로 계속 검토하고 있다"며 "브랜드 평가가 거의 끝나 막바지"라고 밝혔다.

이어 "현재 0.05% 수취를 하고 있는데, 계열사별로 사업 특성과 활용도가 다르기 때문에 규모를 살펴봐야 한다"며 "획일적으로 조정하기 어렵기 때문에, 아직 확정된 바는 없지만 곧 정해지면 말씀드리겠다"고 덧붙였다.

HD현대중공업 야드 전경 (사진=HD현대)

HD현대는 올해 3분기 영업이익 1조7천억원을 기록하며 지주사 출범 이래 최대 실적을 달성했다. 조선과 전력기기 사업이 견조한 실적 흐름을 이어간 가운데, 정유 부문이 흑자 전환한 데 따른 결과다. 내년 전망도 긍정적이다.

HD현대는 "조선 부문은 안정적인 생산성에 기반해 영업이익 전체 개선세가 가속화되고 있다"며 "내년에도 다른 큰 리스크가 없다면 이익 확대가 지속될 것"이라고 전망했다.

이어 "전력기기 사업 부문도 올해 초 관세 우려가 있었지만, 완화되는 추세고, AI 데이터센터 수요가 증대됨에 따라 전력기기 수요 및 발주가 증가하는 우호적인 시장 상황이 이어질 것"이라며 "EU 환경규제 강화로 친환경 전력기기 수주가 확대될 것으로 예상됨에 따라 내년에도 올해보다 좋은 시장 상황이 기대된다"고 덧붙였다.

HD현대로보틱스와 테솔로가 구현한 양팔 로봇 솔루션 (사진=HD현대로보틱스·테솔로)

주요 계열사 중 유일하게 적자를 이어가는 HD현대로보틱스는 최근 투자 유치에 성공하며 분위기 반전을 꾀하고 있다.

HD현대로보틱스는 지난달 24일 KDB산업은행과 국내 사모펀드 운용사 KY PE와 1천800억원 규모 투자 유치 계약을 체결했다고 밝혔다. 투자 유치를 통해 확보한 자금을 ▲피지컬AI 기반 차세대 핵심 기술 개발 ▲해외 시장 확대 ▲미래 투자를 위한 재원으로 활용한다는 계획이다.

HD현대는 "3분기 자동차향 매출 확대로 산업용 로봇 부문 매출이 증가했지만, 사업 확장에 따른 노무비와 판매관리비 증가로 적자가 지속됐다"며 "신차 프로젝트 수주 관련 충당금 설정 등 영향으로 영업이익이 감소했다"고 설명했다.

기업공개(IPO) 관련 질의에는 "투자를 유치하면서 KDB 측하고 여러 방안들에 논의를 했고, 상장하는 내용도 여러 방안 중 하나로 들어가 있다"며 "하지만, 유일한 방안은 아니며, 아직 불확실한 측면이 많기 떄문에 남은 기간 동안 긴밀히 협의해 회사와 주주들에게 최적의 방안으로 추진할 예정"이라고 밝혔다.

한편, 최근 주가 급등으로 인한 HD현대 배당수익률이 낮아지는 것에 대해서는 향후 정부 정책에 따라 조정하겠다는 방침이다.

HD현대는 "배당수익률 5% 이상 유지를 하려고 하는데 최근에 주가가 많이 오르면서 4%대로 내려왔고, 4% 미만으로 내려올 수도 있을 것 같다"며 "정부 밸류업 정책이 가시화되면 시장의 기대에 부응할 수 있는 주주환원을 추진할 계획"이라고 밝혔다.