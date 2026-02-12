국민연금, 캐나다 오피스 개발 투자 ‘순항’

국민연금공단이 지난 2016년 캐나다 ‘오피스’ 개발사업에 참여했던 ‘CIBC Square 오피스 2개 동’이 준공 4개월을 앞둔 현재 임대율 100%를 조기 달성했다.

국민연금은 캐나다 토론토 소재 CIBC Square 오피스 2개 동에 2016년과 2018년에 각각 투자를 시작했다. 총 사업비는 약 2조5000억 원, 면적은 8만6255평 규모였다.

CIBC Square 오피스 2개 동 중 ‘Tower 1’의 경우 2021년 준공 후 리파이낸싱을 통해 투자원금 대부분을 회수했다. ‘Tower 2’는 오는 6월 준공 예정이다. 이미 오피스 임대율 100%를 달성했다.

사진=국민연금공단 기금운용본부

국민연금은 CIBC Square 오피스 개발사업 투자 이후 뉴욕 맨하탄 소재 One Vanderbilt, One Madison Avenue 등 해외 트로피 오피스 개발사업을 연이어 성공적으로 완료했다. 작년에는 마곡 원그로브를 순조롭게 준공시켰다.

서원주 기금이사는 “이번 투자 성공 사례는 당시 신생 투자 지역인 캐나다에 신규 사무실 수요가 증가할 것이라는 점을 예측하고 선제적으로 투자한 결과”라며 “앞으로도 글로벌 네트워크를 강화하여 유망한 투자 기회를 발굴할 것”이라고 밝혔다.

김성주 이사장도 “이번 CIBC Square 임대율 100% 조기 달성은 기금의 장기적이고 안정적인 수익 확보를 위한 투자 우수 사례”라며 “앞으로도 해외 우량자산에 대한 투자 기회를 적기에 확보해 투자 성과를 제고하겠다”라고 밝혔다.