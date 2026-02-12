김종철 방미통위원장, 직원들에 "법치행정 원칙 잊지말라"

김종철 방송미디어통신위원회 위원장이 12일 설 명절을 앞두고 전 직원에게 서신을 보내 “어떠한 순간에도 법치 행정의 원칙을 잊지 말고 위원회 자긍심을 지켜달라”고 밝혔다.

김 위원장은 “방송 통신 업무는 국민 삶과 직결돼 있다”면서 공직기강 확립과 철저한 보안 준수를 당부했다.

연휴를 앞두고 자칫 느슨해질 수 있는 공직기강을 다잡고 방송과 통신 분야 막중한 책임을 다하기 위해 공직자로서의 본분을 되새기자는 취지다.

김종철 위원장은 “법과 원칙은 우리를 지켜주는 든든한 울타리”라며 “국민 삶과 직결돼 있는 방송‧통신 업무에 대해 헌법과 법률을 철저히 준수하는 것은 공직자의 당연한 의무이자 스스로를 당당하게 지켜주는 가장 큰 힘”이라고 강조했다.

김종철 방미통위 위원장

명절 시기 발생할 수 있는 부패 요인을 차단하기 위해 “작은 청렴이 모여 큰 신뢰를 만든다”며 “관행이라는 이름으로 행해지는 작은 실수가 그동안의 노력을 헛되게 하지 않도록 깨끗하고 투명한 공직 문화를 만들어가자”고 주문했다.

특히 “보안은 공직자의 기본이자 정책의 시작”이라며 “정보 유출은 조직 신뢰를 한순간에 무너뜨릴 수 있으니 사무실 보안 점검부터 각종 정책 자료의 관리 등 보안 수칙을 준수할 것”을 당부했다.

김 위원장은 현안이 산적한 상황에서도 소임을 다하는 직원들에게 고마운 마음을 전하며, 연휴 기간 중 비상 연락 체계를 확인하는 등 안전사고 예방에도 만전을 기해달라고 전했다.

방미통위는 “위원장의 이번 서신은 평소 강조해 온 법과 원칙을 바로 세우고 청렴 및 보안 의식을 강화하겠다는 의지를 담은 것”이라며 “연휴 기간 중 공직기강을 다잡고 공직자의 본분을 되새겨 국민에게 신뢰받는 행정을 이어가겠다”고 밝혔다.