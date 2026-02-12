ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[속보] 카카오, 구글과 AI 인프라·온디바이스 협업
구글 AI 글래스 협업도 시작
인터넷
입력 :2026/02/12 09:13 수정: 2026/02/12 09:59
안희정 기자
안희정 기자
기자의 다른기사 보기
(사진=카카오)
안희정 기자
hjan@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
카카오
구글
안드로이드
