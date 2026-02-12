한재권 "피지컬AI, '정밀함'보다 '임기응변'으로 승부를"

"피지컬AI(Physical AI)는 '정밀함'이 아니라 임기응변으로 승부해야 합니다."

한재권 에이로봇(AeiROBOT) CTO는 11일 강남 모두의연구소에서 열린 '국방 인공지능 혁신 네트워크 세미나'에서 발제자로 나서 이 같이 밝혔다.

에이로봇은 휴머노이드 로봇 개발 국내 대표 스타트업이다. 2018년 4월 설립됐다. 한재권 CTO는 에이로봇 공동창업자다. 한양대 ERICA 캠퍼스 로봇공학과 교수이기도 하다. 그는 이날 '국방 휴머노이드 현재와 미래'를 주제로 자사 휴머노이드와 국내외 휴머노이드 현황과 과제를 들려줬다.

한 CTO는 "정말 빠르게 세상이 변하고 있다. 한시도 늦춰서는 안 된다"면서 "휴머노이드(Humanoid) 로봇은 되는 산업이다. 왜냐하면, 돈이 몰리고 있기 때문이다. 저는 중국도 자본주의라 보고 있다. 사회주의의 형태를 띤 자본주의다. 자본주의 국가에서 자본이 몰리고 있는 것은 세상이 그 쪽으로 변한다는 강력한 시그널(signal)"이라고 진단했다. 이어 골드만삭스 등 기관마다 수치는 다르지만 모두가 피지컬AI 시장이 급성장할 것으로 예상한다면서 "심지어 오는 2035년에 휴머노이드 단일 분야(섹터)만으로 현재의 자동차산업 규모를 넘설 것이라는 전망도 있다"고 소개했다.

특히 그는 휴머노이드를 볼때 '정밀함'보다 '임기응변'을 봐달라고 주문했다. "기자들이 피지컬AI에 대해 정밀함을 묻는데, 이 질문은 틀렸다. 정밀한 로봇은 제초용 로봇, 용접용 로봇 등 산업용 로봇이 해야한다. 정형화된, 정해진 공간에서 하는 것은 로봇 팔처럼 정밀성을 요구하는게 맞다"면서 "하지만 우리 일상생활에서 펼쳐지는 작업들은 정형화된 게 없다. 그때그때 상황이 수시로 벼난다. 이런 데이터들을 쌓고 쌓아야 피지컬AI가 제대로 작동한다. 이처럼 수시로 바뀌는 상황에 잘 적응하는게 (피지컬AI가) 중요하다. 그래서 (피지컬AI는) 정밀성 보다 임기응변이 더 중요하다"고 짚었다.

한재권 에이로봇 CTO가 발표를 하고 있다.

이어 휴머노이드의 조건 3가지를 언급했다. 이미테이션 러닝(imitation learning)을 할 수 있는가, 사람이 움직이는 것을 연기(delay) 없이, latency 없이 그대로 쫓아갈 수 있는가, 또 그 동작이 시뮬레이터 안에서 동일하게 작동하는가? 등이다. 그는 "이 세 가지가 동일하게 작동돼야 우리가 비로소 데이터를 쌓을 준비가 된 거다. 사람들이 하는 동작을 로봇화시키는 능력을 갖춰야 비로소 휴머노이드 로봇에 근접할 수 있다"고 설명했다.

또 미국 테슬라와 로봇 스타트업 선두 주자 피규어AI 등의 휴머노이드가 3세대 모델로 진화할때 핵심은 대량생산이라고 강조했다. "지금은 팬시(fancy)한 상황이다. 모든 기술을 다 때려 넣은 느낌"이라면서 "가격을 낮추기 위해 뺄건 빼고, 어디를 최적화 해야 할 지, 이런 작업에 돌입한 상황"이라고 진단했다. 중국을 대표하는 휴머노이드 기업 유니트리에 대해서도 평했다. "공통적인 피드백이 답답하다는 것"이라면서 "물론 운동 성능은 굉장히 뛰어나다. 깡통 모델, 옵션 낮은 모델은 리모컨 하나로 RC카(무선카)처럼 갖고 놀 수 있다. 그런데 중요한 건, 손을 붙여 일을 하게 하는 것이고 머리를 진화시키는 것이다. 좋은 AI 모델을 넣어 추론하면서 일을 하게 하는 게 핵심인데 (유니트리는) 이게 약하다. 이걸 답답하게 여기는 사람들이 많다. 하지만 빠르게 보강(메이크업)할 것으로 본다"고 예상했다. 이어 "중국은 수요처를 확보하고 나서 업그레이드를 한다. 이런 전략으로 가고 있다. 굉장히 무서운 플레이어"라고 밝혔다.

본인이 설립한 에이로봇의 행보도 설명했다. 그에 따르면, 에이로봇의 한 축은 제조업 현장에서 사용하는 산업용 로봇으로, 이 로봇이 오는 2028년이면 산업 현장 곳곳에서 쓰일 것으로 예상했다. 이어 2030년까지는 조선과 건설 현장에서 능수능란하게 현장 일을 하는 휴머노이드를 내놓는게 목표라고 덧붙였다. 이미 에이로봇이 만든 조선 분야 용접 로봇은 지난 1월 열린 'CES 2026'에서 세계적인 시선을 받은 바 있다. 당시, 젠슨 황 엔비디아 CEO가 본인 발표 장표에 에이로봇의 이 용접 로봇을 넣어 인용, 국내외에서 화제가 됐다. 이 일화를 들려준 그는 "(나도) 깜짝 놀랐다.

쉬운 일부터 어려운 일 까지 단계적으로 조선업 현장에 진입하겠다"고 말했다.

또 인구 감소를 언급하며 "아직까지 본 적이 없고 경험한 적이 없는데 정말 큰 재앙이다. 점점 더 사람이 없어질거고 근로현장, 작업현장, 산업현장에서 고통 목소리가 나올 거고, 지금도 나오고 있다. 국방 분야의 인력 자원 부족을 휴머노이드가 메우는 대안이 될 수 있다"고 예상했다. 이어 " 아틀라스 정도의 휴머노이드 로봇이라면 군에 투입해도 다양한 일을 할 수 있고, 이로써 우리 병력 자원의 감소를 막을 수 있을 것으로 생각한다"면서 "군에서 어떻게 데이터를 쌓고 로봇을 얼마나 잘 활용하는 것이 승부처가 될 것"이라면서 "어떤 일을 어떻게 시작할 것인가를 잡는 게 전략이고, 그 전략을 잘 짜는 것, 이 것이 우리에게 주어진 자원을 효과적으로 써서 이 전쟁에서 이길 수 있는 방법"이라고 강조했다.

특히 "수많은 로봇들이 시도 됐지만 다 추풍낙엽처럼 사라졌다. 사업성이 없었기 때문"이라면서 ""휴머노이드 로봇을 그냥 인간을 닮았다가 아니라, 범용 및 다목적 차원에서, 다양하게 쓰려는 차원에서 봐달라"고 주문했다.

심승배 한국국방연구원 책임연구위원이 사회를 보고 있다.

휴머노이드 강국은 미국과 중국, 러시아를 꼽았다. "이들 나라는 오래전부터 휴머노이드 로봇을 암암리에 해왔고, 지금도 하고 있다"면서 휴머노이드 회사 중 현재 가장 주목받고 있는 곳으로 파운데이션(Foundation)을 꼽았다. 이 회사는 2024년 설립된 미국 실리콘밸리 소재 스타트업이다. 한 CTO는 "2027년까지 국방용 휴머노이드를 상용화, 공급할 계획"이라면서 "미국 국방부가 지원한다. 이 로봇이 어떻게 나올지 기대가 된다. 아직까지는 정보가 별로 없다"고 설명했다. 우리 정부도 작년 4월 K-휴머노이드 연합을 결성했고, 지금은 'MaX 얼라이언스'로 진화, 활동중이다. 여기에 참여하는 곳이 처음에는 40여 곳에 불과했지만 지금은 240개가 넘는 곳이 동참하고 있다고 밝혔다.

특히 그는 세계 휴머노이드 시장에서 우리나라가 기울어진 운동장이라면서 이를 메우는 한가지 방법으로 뼈를 갈아 넣을 정도의 혼신과 열정을 꼽았다. "자원이 부족하다, 사람이 부족하다는 말은 이제 그만하자. 일당 백으로 싸웠던게 우리 민족"이라면서 "원팀이 돼 전략을 어떻게 잘 짜는게 중요하다. 우리 환경과 구조가 그렇게 나쁜 것 만은 아니다. 디지털 세상의 자원은 석유가 아닌 데이터다. 우리도 자원이 많다. 피지컬 AI의 데이터는 뭐냐? 사람의 동작이고, 사람이 움직이는 거다. 우리나라 군인 수가 얼마나 많나? 프랑스와 영국 군은 얼마인가? 이들에 비하면 우리도 엄청 많다. 이제 어떻게 전략을 잘 짜는 가를 고민해야 한다"고 역설했다. 이어 "국방 등 현장에서 수 많은 데이터가 발생하는데 이걸 빨리 로봇으로 가져와야 한다"면서 "주춤했다가는 미국 로봇과 중국 로봇을 쓸 수밖에 없는 상황이 몰린다. 그렇게 되기 전에 빨리 움직여야 한다"고 밝혔다.

한 CTO가 설립한 에이로봇은 설립 초기에는 스키 타는 로봇 등을 선보여 국내외적으로 시선을 받기도 했다. 그는 "당시 우리랑 경연했던 로봇 팀이 8개 팀이였다. 지금은 우리 빼고 다 사라졌다"며 아쉬움을 보였다. 초창기 스키 타는 로봇과 축구하는 로봇 등에 주력했던 에이로봇은 2024년부터 로봇 형태를 현재의 휴머노이드로 바꿔 일하는 로봇에 초점을 두고 있다.

한 CTO는 "지금 우리에게 공장용 휴머노이드를 달라고 한 곳이 20곳 정도 된다. 40곳이였는데 20곳으로 추렸다"면서 "빨리 들어가야 한다. 빨리 찍어내야 한다"고 밝혔다.

한 CTO 발제 이후 전문가 토론이 이어졌다. 토론에는 한 CTO를 비롯해 박일우 한국산업기술기획평가원(KEIT) 로봇PD, 박삼준 국방기술진흥연구소(KRIT) 인공지능 및 빅데이터 PD, 류형규 리얼월드 CPO, 육군 측 관계자가 참여했다.

육군 측 관계자는 병사 경계 근무 등에 휴머노이드를 사용할 수 있을 것으로 본다면서 "작년초만해도 가능하겠어? 했는데, 기술발전 속도가 빨라 이제는 도입을 확대할 수 있는 장이 열렸다고 본다"고 말했다. 이어 그는 육군 병력 50만이 피지컬데이터가 될 수 있다면서 "군이 피지컬AI 수요처가 되면 국가경쟁력도 키우고 군의 위기 요인도 해결할 수 있을 것으로 보고 있으며, 전방위적으로 수요를 늘려야겠다고 생각하고 있다. 실증을 해가면서 데이터를 쌓아가려 한다"고 말했다.

박일우 로봇PD는 산업부가 지능형로봇 계획을 5년마다 수립하고 있다고 소개하며 "전투 목적용 로봇은 아직 시기상조라 조리로봇 등을 시도하려 한다"면서 "작년에 10개 분야에서 휴머노이드 실증을 추진했다. 올해 데이터 모으는 걸 개별로 하고 있는데, 공동으로 하고 확산하는 걸 고민하고 있다"고 밝혔다. 이어 "작년에 서울대AI연구원을 중심으로 월드모델을 만들어 보자고 했고, 로봇파운데이션모델 3~4개도 개발을 검토하고 있다"고 덧붙였다.

패널들이 이야기를 하고 있다. 왼쪽부터 한 CTO, 육군 관계자, 박삼준 KRIT PD, 류형규 리얼월드 CPO, 박일우 한국산업기술기획평가원(KEIT) 로봇PD.

국방과학연구소(ADD) 출신의 박삼준 KRIT PD는 엔비디아의 디지털트윈 플랫폼 옴니버스를 활용한 자율시스템을 기획해 추진하고 있는데 "에지(Edge)단의 에이전트 개발을 올해 착수한다"면서 "성숙한 기술이 빨리 국방에 들어와야 한다. 앞으로 군에 적용 기회가 매우 많을 것"이라고 내다봤다.

류형규 리얼월드 CPO는 본인 회사가 인간의 다섯손가락처럼 움직이는 손 로봇에 집중하고 있다고 소개하며 피지컬AI의 데이터 수집 문제를 지적했다. 피지컬AI도 AI니 데이터를 수집해야 하는데 어떻게 수집할 지 아직 부족한 면이 있다는 것이다. 또 엔비디아의 실제 물리 수집 데이터는 믿을만 한가?라는 질문을 던지며 "데이터를 안전하고 모으고 폐기하는게 기술적으로 이슈"라면서"범용 지식을 갖췄으면서도 모델 크기(사이즈)는 작고 기민하게 움직여야 한다. 이는 뜨거운 얼음처럼 양자 상충되는 개념인데, 이 상충 개념을 수용하는 모델을 개발해야 하는 기술 숙제를 안고 있다"고 말했다.