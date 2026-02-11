SK플래닛 OK캐쉬백,‘국내 3대 영화관 실시간 예매 서비스’ 시작

SK플래닛(대표 유재욱) ‘OK캐쉬백’이 보다 합리적인 방법으로 영화를 즐길 수 있도록 메가박스, 롯데시네마, CGV등 국내 대표 멀티플렉스 3사의 실시간 영화 예매 서비스를 제공한다고 11일 밝혔다.

앞서 SK플래닛은 ‘22년 7월 메가박스 영화 예매 서비스를 시작으로, ‘25년 10월 롯데시네마에 이어, 이번에 CGV까지 제휴를 확대하며 국내 3대 영화관 실시간 예매 서비스를 구축했다.

OK캐쉬백 고객은 별도의 영화관 앱 설치 없이OK캐쉬백 앱 하나로 예매부터 좌석 지정까지 이용할 수 있다. 통신사나 할인 횟수 제한 없이 이용 가능하며, 보유 중인 OK캐쉬백 포인트와 현금을 자유롭게 혼합해 결제할 수 있는 점도 강점이다.

OK캐쉬백 영화 예매 화면

OK캐쉬백이 영화 예매 서비스를 지속 확대하는 배경에는 이용 고객의 높은 재방문율에 있다. 최근 1년간의 고객 데이터 분석 결과, OK캐쉬백 영화 예매 이용 고객의 1개월 내 재방문율은 76%에 달했으며, 충성 고객군의 경우 연평균 5.5회 이상 영화를 예매하는 것으로 나타났다. 주 이용 고객 연령대 역시 20~30대가 55% 이상을 차지하는 등 서비스 경쟁력 측면에서도 긍정적인 성과를 보이고 있다.

관련기사

현재 2월 한 달간 롯데시네마 이용 고객을 대상으로 OK캐쉬백 쿠폰 이벤트를 진행 중이다. 쿠폰 적용 시 OK캐쉬백 전액 결제 기준 8900원, 현금 복합 결제 기준 9400원에 영화 예매가 가능하다.

SK플래닛 김교수 사업본부장은 “이제 OK캐쉬백과 국내 멀티플렉스 3사 간 제휴를 통해 영화 관람 서비스 접근성을 한층 강화했다”며 “앞으로 영화 전문 채널과의 연계를 통해 고객에게 최적화된 영화 관람 경험을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.