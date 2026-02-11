NS홈쇼핑, ‘뉴밋 유기농 엑스트라버진 올리브오일’ 방송서 50% 할인

NS홈쇼핑은 12일 목요일 오전 8시 25분, ‘뉴밋 유기농 엑스트라버진 올리브오일 100%’ 50% 할인 특집 방송을 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 방송은 고객 호응에 힘입은 3회차 앵콜 편성이자, 설 명절 전 배송이 가능한 마지막 방송이다. ‘뉴밋 엑스트라버진 올리브오일’10박스(총 140포) 구성을 정상가 19만8천원에서 50% 할인한 9만9천원에 선보인다.

‘뉴밋 엑스트라버진 올리브오일’은 100% 스페인산 올리브를 사용해 저온 냉압착 방식으로 추출한 제품이다. 열을 가하지 않는 방식으로 가공해 올리브 고유의 향과 풍미를 살렸으며, 산도가 낮은 엑스트라버진 등급으로 올레산 등 불포화지방산과 폴리페놀 성분을 함유하고 있다.

NS홈쇼핑 뉴밋 올리브 오일 특집방송 편성

샐러드, 드레싱, 빵, 각종 요리의 마무리 오일 등으로 다양하게 활용할 수 있으며, 개별 스틱(포) 포장으로 위생과 휴대성을 높였다. 하루 섭취량을 간편하게 관리할 수 있어 바쁜 일상 속 건강 관리에도 적합하다.

특히 고급스러운 패키지와 대용량 구성으로 쇼핑백도 포함되어 있어 설 명절 선물용으로도 활용도가 높다. 실속 있는 가격과 실용성을 동시에 갖춘 상품으로, 명절을 앞두고 건강을 전하는 선물로 제격이다.

관련기사

NS홈쇼핑 TV건강식품팀 양재민 MD는 “오일 풀링등 건강관리와 샐러드 등 요리에도 다양하게 활용할 수 있는 ‘뉴밋 유기농 엑스트라버진 올리브오일 100%’ 상품을 설 전 배송이 가능한 마지막 방송으로 준비했다”며 “50% 할인 혜택과 함께 명절 선물과 가족 건강을 동시에 챙길 수 있는 특집방송에 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

해당 상품은 방송 중에만 50% 할인받을 수 있다.