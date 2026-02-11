엔씨 '리니지 클래식', PC방 순위 3위까지 상승

엔씨소프트(공동대표 김택진·박병무, 이하 엔씨)의 '리니지 클래식'이 PC방 순위 3위까지 급등했다.

11일 PC방 게임전문 리서치 서비스 게임트릭스에 따르면 '리니지 클래식'은 PC방 순위 3위로 전날 대비 한계단 상승했다. 점유율은 7.9%로 크래프톤 '배틀그라운드(점유율 9.05%)'의 뒤를 바짝 쫓고 있다.

앞서 '리니지 클래식'은 지난 9일 기준 출시 이틀 만에 누적 접속자 50만, 최대 동시 접속자 18만을 기록했다. 지난 7일 프리 오픈 직후에는 각 서버 대기열이 수천명 이상 발생하기도 했다.

엔씨소프트 '리니지 클래식'이 PC방 순위 3위까지 급등했다.(사진=게임트릭스)

'리니지 클래식’은 엔씨가 1998년부터 서비스 중인 리니지의 2000년대 초기 버전을 구현한 PC 게임이다. ▲군주, 기사, 요정, 마법사 등 4종 클래스 ▲말하는 섬, 용의 계곡, 기란 지역 등이 오픈된 초기 버전의 콘텐츠 ▲리니지 IP 이용자에게 익숙한 인터페이스 등이 특징이다.

엔씨는 리니지 초창기의 향수를 그리워하는 이용자들의 니즈를 제대로 반영했다는 호평을 받고 있다. 또한 극초반 성장의 어려움을 해소할 수 있는 형태로 기획되었던 ‘시즌 패스’도 이용자의 의견을 반영해 유료 판매 계획을 철회하는 등 개발∙서비스 방향성 설정에 피드백을 적극 반영했다.

이날부터 월정액 방식의 유료서비스가 전개됨에 따라 이용자의 유료 전환율에도 관심이 쏠리고 있다. IP 파워와 함께 이용자 친화적인 서비스 기조가 '리니지 클래식'의 흥행을 이어가는 원동력이 될지가 관건이다.

한편, 이날 엔씨의 주가는 전일 대비 약 4.91% 상승한 21만3500원에 마감했다.