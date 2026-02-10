엔씨소프트, 북미법인 퍼블리싱 강화...아마존게임즈 출신 머빈 리 콰이 영입

엔씨소프트(공동대표 김택진, 박병무)는 엔씨아메리카(NC America) 퍼블리싱 및 라이브서비스 운영 총괄(Vice President of Operations)로 머빈 리 콰이(Mervin Lee Kwai)를 영입했다고 10일 밝혔다.

머빈 리 콰이는 엔씨아메리카에서 북미와 유럽에 서비스 중인 게임의 서비스와 운영 전반을 담당한다. 엔씨소프트는 2026년 ‘아이온2’, ‘신더시티’ 등 MMORPG(다중접속역할수행게임) 및 슈팅 장르의 신작 게임을 글로벌 시장에 출시할 계획이다.

머빈 리 콰이는 23년간 MMORPG의 글로벌 퍼블리싱을 담당해온 전문가다. 아마존게임즈, 소니온라인엔터테인먼트, 트라이온월드 등에서 글로벌 대형 타이틀의 퍼블리싱과 라이브 서비스 경험을 보유하고 있다.

관련기사

엔씨소프트, 북미법인 퍼블리싱 총괄에 아마존게임즈 출신 머빈 리 콰이 영입.

특히 콰이는 아마존게임즈에서 ‘쓰론 앤 리버티(THRONE AND LIBERTY’를 포함한 한국 PC∙콘솔 MMORPG의 글로벌 론칭과 서비스를 총괄했다. 한국과 서구권 게임산업 전반에 대한 높은 이해도와 인사이트를 갖추고 있다고 회사 측은 설명했다.

머브 리 콰이는 “아이온2를 시작으로 엔씨의 주요 게임을 글로벌 시장에 성공적으로 선보일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.