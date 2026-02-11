비면허 주파수로 신규 서비스 발굴...3개 과제 지원한다

과학기술정보통신부가 3월12일까지 비면허 주파수 활용 유망기술 실증 사업 과제를 공모한다.

비면허 주파수 대역 기술은 특별한 허가 없이 기술 규격을 충족하는 것만으로도 누구나 이용할 수 있어 스마트공장, 스마트시티, 스마트홈, 자율주행, 재난 안전 관리 등 다양한 분야에 적용할 수 있다.

과기정통부는 지난 2021년부터 비면허 주파수 활용 실증사업을 지원했는데 지난해에는 중소 조선소 내에 저비용 저전력 네트워크를 운영하고 CCTV 영상 기반의 가스 누출 감지 서비스를 발굴했다.

사진_클립아트코리아

새해는 신규 과제 3건을 선정해 약 9억원을 지원할 계획이다. 과제공모는 실증 난이도, 지자체 연계 등에 따라 기술 검증형 1건과 서비스 선도형 2건으로 구분된다.

먼저 기술 검증형 과제는 최근 비면허 주파수 공급으로 새롭게 기술 검증이 필요하거나 기술적 혁신성, 난이도 등이 높은 서비스를 대상으로 한다.

관련기사

서비스 선도형 과제는 지자체 전략 산업 또는 지역 공공 서비스와 연계해 비면허 주파수 기술 기반의 지역 문제 해결 및 공공 서비스 선진화에 기여할 수 있는 서비스 또는 시장 조기 확산이 필요한 다양한 서비스를 대상으로 한다.

이현호 과기정통부 전파정책국장은 “급증하는 주파수 수요와 사회 전반의 디지털 전환을 위해서는 사용이 용이한 비면허 주파수의 적극적인 활용이 필요하다”며 “기업의 매출 증대, 고용 창출 등 산업 유발 효과는 물론, 산업현장과 국민 삶의 변화까지 이어지는 가시적인 성과를 도출하고 있어 앞으로도 본 사업을 적극 지원할 예정”이라고 말했다.