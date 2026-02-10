와이파이 실내 전파 출력 높아진다

과학기술정보통신부가 일상 생활에서 국민들의 불편을 없애고, 산업 현장에서 기업들의 애로사항을 해결하기 위해 관련된 주파수 규제들을 개선한다.

국민이 별도 허가와 인가 등 없이 주파수를 사용할 수 있도록 관련 기술기준 등을 규정하고 있는 2개 고시 개정을 통해 이뤄지는 것이다. 과기정통부는 개정안 마련 후 의견수렴을 위해 지난달 행정예고를 실시, 규정은 10일부터 시행될 예정이다.

먼저 와이파이 실내 커버리지가 향상된다.

정부는 2020년 미국에 이어 세계에서 2번째로 6GHz 대역을 비면허 주파수로 공급한 이후, 차세대 와이파이 및 무선 신기술 활성화를 위한 제도개선을 지속 추진하고 있다. 이번 제도 개선은 6GHz 일부 대역의 와이파이 실내 출력을 0.5W에서 1W로 상향한다.

블루투스를 통한 무선 이어폰의 정밀한 위치도 추적할 수 있게 된다.

현재까지의 무선 이어폰, 태블릿 PC 등 무선 기기 위치 추적은 GPS, 기존 블루투스 기술(기기 경보음 등) 등을 활용하고 있어 실내에서의 정확한 위치를 파악하기에는 어려움이 있었으나 이번 개정을 통해 새로운 블루투스 전파형식을 추가하여 저전력·고효율 블루투스 신기술을 활용한 서비스를 제공할 수 있게 된다.

이밖에 시각 장애인 이동 편의성을 높이기 위한 전파 규제가 완화되고 지하 터널 공사현장에서 TVWS를 활용하게 된다.

이현호 과기정통부 전파정책국장은 “이번 산업 생활분야 주파수 규제개선은 일상 생활과 산업 현장에 밀접한 것으로 국민들과 기업들은 제도 개선 효과를 현장에서 바로 체감할 수 있을 것”이라며 “과기정통부는 앞으로도 국민들과 기업들의 의견을 지속 수렴하고, 주파수 관련 애로사항을 해결할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.