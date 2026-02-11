작년 전기차 분리막 적재량 40% ↑…中 기업90% 점유

11일 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 지난해 전세계에 등록된 전기차(EV, PHEV, HEV)에 탑재된 분리막 총 적재량은 186억5700만㎡로, 전년 동기 대비 40% 성장했다. 같은 기간 중국을 제외한 시장에서는 52억400만㎡를 기록하며 전년 동기 대비 33.1% 증가했다.

SEMCORP는 전년 동기 대비 28% 증가한 56억7200만㎡를 기록했다. 시니어(+26%), 시노마(+30%), 겔렉(+21%) 등 중국계 주요 업체들의 강세도 지속됐다. ZIMT, 란케 등도 두 자릿수 성장률을 기록하며 점유율을 확대했다. SK아이이테크놀로지는 전년 동기 대비 61% 증가한 5억900만㎡을 기록하며 성장세를 강화했다.

국적별 점유율 기준으로는 중국 기업들이 전체 시장의 약 90%를 상회했다. 2024년 1분기 이후 일본과 한국 기업의 점유율은 점진적으로 하락하는 흐름을 보인다. 지난해 4분기에는 일본 5.2%, 한국 3.2%로 집계됐다.

전기차 분리막 적재량

SNE리서치는 "올해는 EV 시장 성장세가 둔화되면서 EV용 배터리 분리막 수요 증가 속도도 점차 완만해질 가능성이 제기된다"면서 "전력망 안정화와 신재생에너지 확대에 따른 ESS 시장 성장으로, ESS용 배터리 분리막 수요는 상대적으로 빠르게 확대될 것"이라고 전망했다. 이에 따라 공급업체 입장에서는 EV용 고성능 제품 경쟁과 함께 ESS향 수요 대응을 위한 고객 포트폴리오 다변화가 더욱 중요해질 것이라고 분석했다.