현대엘리베이터, 설연휴 전 파트너사 대금 조기 지급

280여개 파트너사 대상 100억원 규모

디지털경제입력 :2026/02/11 14:06

신영빈 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

현대엘리베이터는 설 명절을 앞두고 파트너사의 재정 부담을 덜기 위해 대금을 조기 지급한다고 11일 밝혔다.

현대엘리베이터의 설치·유지보수와 부품공급사 등 280여개 파트너사가 대상이다. 통상 월말에 지급해 오던 것에서 10일 이상 앞당겨 연휴 전까지 순차적으로 지급한다.

현대엘리베이터 본사 전경 (사진=현대엘리베이터)

회사는 파트너사들의 명절 전 자금수요가 일시 집중되는 점을 고려했다. 직원 상여금, 원자재 대금 결제 등 파트너사 유동성 부담 지원을 위한 선제적 조치다.

현대엘리베이터는 매년 설과 추석 등 긴 연휴로 인해 파트너사들의 자금운용에 애로사항이 우려될 경우 대금을 조기 지급해 오고 있다.

관련기사

회사 측은 "앞으로도 파트너사 상생과 동반성장을 위한 프로그램을 지속적으로 확대해 ESG 경영이 업계 전반에 안착될 수 있도록 함께 노력해 나가겠다"고 말했다.

한편 현대엘리베이터는 2013년부터 '동반성장 컨벤션'을 열고 파트너사와의 상생 및 기업 간 양극화 해소를 위해 앞장서고 있다.

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
현대엘리베이터

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

빗썸 "비트코인 보유·지급량 체크 시스템 작동 안해"

송재혁 삼성전자 사장 "HBM4에서 삼성 본래 모습 다시 보여줄 것"

K팝을 만국의 오페라로…디지털 문화대제국 창시하다

"올림픽 맞아?"…밀라노 동계 올림픽 역대급 무관심 왜

ZDNet Power Center