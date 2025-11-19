현대엘리베이터, ESG평가 통합 A+

현대엘리베이터가 2025년 ESG 평가에서 통합 A+ 등급을 획득했다고 19일 밝혔다.

현대엘리베이터는 한국ESG기준원(KCGS)이 실시한 '2025년 ESG 평가'에서 통합 A+ 등급을 받았다. 2023년 B+, 작년 A에 이어 등급이 상향됐다.

현대엘리베이터 본사 전경 (사진=현대엘리베이터)

올해는 환경과 지배구조 부문이 개선됐다. 현대엘리베이터는 환경데이터 공개 범위를 종속법인으로 확대하고, 주력 제품을 대상으로 전과정평가(LCA)를 도입했다. 2050년 RE100(재생에너지 100% 사용) 달성을 목표로 하고 있다.

기업지배구조 부문의 변화도 주목된다. 현대엘리베이터는 2023년 발표한 주주가치 제고 계획을 착실히 이행하고 있다. 특히 주주가치 제고 계획 이행과 정관 개정을 통해 배당 예측가능성을 확보한 점은 주주친화 정책의 대표 사례로 꼽힌다.

현대엘리베이터 측은 "ESG를 기업 운영의 핵심 가치로 두고 환경·사회·지배구조 전 영역에서 책임 있는 경영을 실천하고 있다"며 "앞으로도 국제적 기준에 부합하는 ESG 경영체계를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 현대엘리베이터는 지난해 글로벌 1위 미국 신용평가사 S&P의 글로벌 ESG 평가에서도 글로벌 경쟁사 중 최고 점수를 획득한 데 이어 서스틴베스트의 '2025년 하반기 ESG평가'에서도 종합 AA 등급을 유지했다.