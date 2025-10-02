현대엘리베이터, 현대건설과 모듈러 엘리베이터 상용화 MOU

현대엘리베이터는 모듈러 엘리베이터 적용을 위해 현대건설과 업무협약(MOU)을 맺었다고 2일 밝혔다.

현대엘리베이터 모듈러 엘리베이터는 현대건설이 추진하는 공동주택 프로젝트에 국내 최초로 적용된다. 양사는 엘리베이터 설치공법 혁신과 공동주택 건설분야의 패러다임 전환을 함께 이끌어 나간다는 계획이다.

현대엘리베이터는 최근 기계실 없는 엘리베이터(MRL) 타입 모듈러 엘리베이터 기술 개발을 마치고 상용화에 성공했다. 지난 7월 경기도 이천 현대건설 현장 한 곳에 적용해 실증을 마쳤다. 모듈러 엘리베이터를 상용화한 국내 첫 사례다.

조재천 현대엘리베이터 대표(왼쪽)와 윤정일 현대건설 구매본부장이 2일 오전 서울 종로구 현대건설 본사에서 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. (사진=현대엘리베이터)

모듈러 엘리베이터는 구성부품의 90%를 공장에서 사전 제작한다. 이후 설치현장에서 레고블럭처럼 조립하는 방식이다. 이를 통해 고소작업(높은 곳에서 하는 작업)을 최대 80%까지 줄인다. 균일한 품질 보장으로 불량률 감소는 부수적 효과다.

특히 위험한 승강로 안에서 진행하던 케이지와 카 판넬 조립, 레일과 출입구 설치 등의 고위험작업이 생략된다. 고소작업 축소에 따라 중대재해 사고의 제로화 달성이 가능할 것이란 전망이다.

설치 공정도 단순화된다. 일례로 상가 3층 건물에 MRL타입의 모듈러 엘리베이터 설치를 가정할 경우, 기존 공법대비 36일에서 7일로 약 80% 단축된다.

고층건물에 적용하는 MR타입의 경우, 28층 건물 기준으로 95일에서 23일로 76% 수준까지 공사기간이 대폭 줄어들 것으로 기대된다.

관련기사

조재천 현대엘리베이터 대표는 "모듈러 엘리베이터는 중대재해 제로를 실현할 수 있는 혁신적인 안전공법"이라며 "향후 대규모 주거·상업 프로젝트로 확대하는 등 패러다임 전환을 주도해 나가겠다"고 말했다.

한편 현대엘리베이터는 MRL타입 상용화에 성공하면서 내년 상반기 중 기계실 있는 엘리베이터(MR) 타입 제품도 선보일 예정이다.