한국IT여성기업인협회 김덕재 회장 연임...38차 정총 개최

한국IT여성기업인협회(회장 김덕재, 이하 KIBWA)는 10일 서울 SC15기컨벤션 아나이스홀에서 ‘제38차 정기총회’를 개최했다.

이번 총회에서 김덕재 현 10대 회장(태임온 대표)이 11대 회장에 연임됐다. 또 2026년 새 해를 맞아 제15기 임원진도 구성, 더욱 강력하고 혁신적인 협회 운영을 위한 기반을 다졌다고 협회는 밝혔다.

이날 행사에서는 2025년도 주요 활동 실적과 정부 지원 사업 성과를 상세히 공유하고, 결산 및 감사 보고를 통해 협회 운영의 투명성과 향후 발전 가능성을 확인했다. 부대 행사도 진행, 2026년 신임 임원 임명장 수여식과 경기도지사 표창(비전랩 지은희 대표이사)식이 열렸다. 특히 협회 1대, 2대 명예회장이 참석해 총회 의미를 되새기고 협회의 새로운 도약을 격려했다.

김덕재 회장은 취임사에서 “제11대 회장으로서 협회 발전을 위해 다시 한번 헌신하겠다”며 “여성 IT 기업인의 적극적인 사회 진출을 돕고 AI 융합 시대에 걸맞은 산업 생태계 조성과 분위기 확산을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

김덕재 회장이 총회를 진행하고 있다.