한국IT여성기업인협회-숙대, 여성 디지털 인재 양성 협력

한국IT여성기업인협회(KIBWA)와 숙명여자대학교는 1일 숙명여자대학교 행정관에서 여성 디지털 인재 양성과 ICT·AI 분야 진로 확대, 디지털 기반 창업 생태계 조성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 인력·지식·시설 자원을 공유하고, 여성 인재의 사회적 역할 확대와 디지털 전환 시대에 필요한 역량 강화를 위한 것으로, 장기적인 협력 체계를 구축한다는 점에서 의미가 크다고 협회는 밝혔다. 특히 대학 교육 현장과 여성 IT 기업인 네트워크를 연계해 실질적인 교육·창업·커리어 지원 모델을 만들겠다는 공통된 목표를 담고 있다.

협약식에는 한국IT여성기업인협회 김덕재 회장, 숙명여자대학교 문시연 총장을 비롯해 양기관 관계자들이 참석했다. 이번 업무협약을 통해 △여성 디지털·ICT·AI 인재 양성을 위한 교육 및 공동 프로그램 운영 △여대생 및 청년 여성 대상 디지털 기반 창업 교육 및 창업 지원 강화 △산학 공동 프로젝트 및 현장실습·인턴십 등 실무 연계 진로 지원 △여성 리더십·커리어 개발을 위한 멘토링·특강·네트워크 프로그램 공동 추진 △양 기관이 보유한 연구·콘텐츠·인프라 자원 공유 및 공동 활용 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

김덕재 한국IT여성기업인협회장(왼쪽)과 문시연 숙명여대 총장이 협력을 위한 MOU를 맺고 있다.

두 단체 관계자들이 단체 사진을 찍고 있다.

한편 한국IT여성기업인협회는 2001년 과학기술정보통신부 인가를 받아 설립된 비영리단체로, 400여 개가 넘는 회원사를 중심으로 여성 IT 기업의 창업과 성장을 지원하고 있다. ‘AI 대전환 시대를 선도하는 글로벌 IT 여성 리더 육성’을 비전으로, 정책 제안, 교육·멘토링, 네트워크 사업 등을 통해 ICT 산업 생태계 확산에 힘쓰고 있다.

김덕재 한국IT여성기업인협회장은 “숙명여자대학교와의 협력은 AI·디지털 분야에서 보다 주도적인 커리어를 설계할 수 있는 중요한 계기”라며 “현장에서 뛰고 있는 여성 기업인의 경험과 대학의 교육·연구 역량이 결합해, 실질적인 창업·취업 기회로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

문시연 숙명여자대학교 총장은 “이번 협약을 통해 숙명여대의 교육·연구 인프라와 한국IT여성기업인협회의 현장 네트워크가 연결되면, 여성 학생들이 디지털 시대를 이끄는 리더로 성장할 수 있는 토대가 더 단단해질 것”이라며 “RISE 사업단과 산학협력단을 중심으로 여성 창업가와 디지털 인재를 체계적으로 발굴·육성해 나가겠다”고 밝혔다.

양 기관은 향후 정기적인 협의체를 운영하며 공동 교육과정, 창업 및 경력개발 프로그램, 산학 공동 프로젝트 등을 단계적으로 추진, 여성 디지털 인재 양성과 사회적 가치 실현을 위한 협력을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.