한국IT여성기업인협회-가천대, 여성 창업인재 양성 협력

한국IT여성기업인협회(회장 김덕재)는 가천대학교(총장 이길여)와 15일 가천대학교 가천관에서 ‘여성 창업역량 강화 및 ICT·AI 분야 진출 확대를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

협약식에는 한국IT여성기업인협회 김덕재 회장, 가천대학교 윤원중 부총장, 그리고 양 기관 주요 관계자들이 참석해 상호 교류 및 협력 방안을 논의했다.

이번 업무협약으로 양 기관은 ▲여성 대상 창업교육 프로그램 공동 운영 ▲AI·디지털 기반 창업 역량 강화 교육 ▲예비 여성 창업자 발굴 및 사업화 연계 지원 ▲여성 창업 네트워크 구축 및 멘토링 지원 ▲여성 창업정책 제언 및 제도개선 협력 등 다양한 공동사업을 추진한다.

한국IT여성기업인협회와 가천대학교가 ‘여성 창업역량 강화 및 ICT·AI 분야 진출 확대를 위한 업무협약(MOU)’을 15일 체결했다. 왼쪽 네 번째가 김덕재 한국IT여성기업인협회장, 다섯 번째가 윤원중 가천대 부총장.

김덕재 한국IT여성기업인협회장(왼쪽)과 윤원중 가천대학교 부총장이 협약식에서 서명을 하고 있다.

또 이번 협약은 한국IT여성기업인협회가 국내 대학과 함께 여성창업 전문 교육체계를 구축하는 첫 사례로, 대학과 협회가 각자의 역량을 결합해 여성 창업자의 실질적 성장을 지원한다는 점에서 의미가 크다.

김덕재 회장은 이번 협약에 대해 “가천대와의 협력은 여성 창업 생태계에 새로운 전환점을 제시할 것”이라며 “AI와 ICT를 기반으로 한 교육 프로그램을 통해 여성 기업가들이 디지털 전환 시대의 주역으로 성장하길 기대한다.”고 말했다.