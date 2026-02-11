커리어데이 "토스 미니앱에서 '사이드 잡' 잡으세요"

전문가 매칭 플랫폼 커리어데이(대표 강경민)가 모바일 금융 플랫폼 '토스'에서도 사이드잡을 찾을 수 있는 미니앱 서비스를 출시했다고 11일 밝혔다.

커리어데이는 실무 경험과 직무 전문성을 보유한 현직 직장인이 여유 시간에 사이드잡으로 추가적인 수익을 얻을 수 있도록 도와주는 매칭 플랫폼이다. 현재 2만5000여명의 전문가가 활동 중이며, 누적 매칭 건수는 6000건을 돌파했다.

이번 커리어데이 미니앱을 통해 부수익 창출을 원하는 토스 이용자는 여러 구인구직 앱을 설치할 필요없이 토스 앱 내에서 자신의 전문성을 필요로 하는 기업의 사이드잡을 제안받거나 관심있는 공고를 편리하게 검색할 수 있게 됐다.

전문가 매칭 플랫폼 커리어데이, 토스 미니앱에 출시

현재 커리어데이 미니앱에는 ▲취업·직무 관련 멘토링 ▲직무 강연 및 외부 세미나 ▲파트타임 실무 프로젝트 계약 ▲영상 편집·디자인·콘텐츠 작업 등 다양한 유형의 사이드잡이 마련돼있다.

관련기사

커리어데이는 자체 개발한 프라이빗 매칭 기술과 정교한 알고리즘을 기반으로 매칭 성사율을 끌어올리고 기업과 전문가를 정교하게 연결하는 환경을 조성해 나갈 방침이다.

강경민 커리어데이 대표는 “이번 토스 미니앱 출시는 커리어데이가 추구해온 ‘전문성 수익화’ 비전을 확장하는 계기”라며 “지식과 경험이 실질적인 보상으로 이어지는 구조를 구축해 전문가 부업이 새로운 표준으로 자리매김할 수 있도록 하겠다"고 말했다.