SSG닷컴, 월 3900원에 '티빙' 볼 수 있는 멤버십 내놓는다

매달 기본형·티빙형 중 선택 가능…장보기 혜택 동일 적용

유통입력 :2026/02/11 10:46

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

SSG닷컴은 내달 5일 출시하는 쓱세븐클럽 티빙형 서비스의 월 구독료를 3900원으로 책정했다고 11일 밝혔다.

쓱세븐클럽은 합리적인 구독료와 선택형 구조를 채택한 것이 특징이다. 매달 기본형과 티빙형 중 원하는 멤버십 상품 유형을 선택할 수 있다.

기본형(2900원)에 1000원을 추가해 티빙형(3900원)을 선택하면 '환승연애', '쇼미더머니:야차의세계' 등 티빙 오리지널 콘텐츠와 프로야구(KBO), 프로농구(KBL) 등 스포츠 경기를 시청할 수 있다. 티빙형을 선택한 기가입 고객은 첫 결제일부터 티빙을 이용할 수 있다.

(사진=SSG닷컴)

장보기 혜택은 멤버십 유형과 관계없이 동일하게 제공된다. '쓱배송(주간·새벽·트레이더스)' 상품 구매 시 결제금액의 7%가 고정 적립된다. 멤버십 전용 장보기 상품도 특가 구매할 수 있다.

이 외 신세계백화점몰과 신세계몰 상품 최대 7% 할인쿠폰도 지급한다. 신세계백화점몰 상품은 무료 반품 혜택도 적용된다.

관련기사

SSG닷컴은 이달 중 신규 가입하는 고객을 대상으로 ▲1개월 구독료 면제 혜택과 ▲티빙 1개월 이용권 ▲장보기 지원금 5000원을 제공한다. 이와 별개로 3개월간 월 구독료 이상의 금액을 결제 즉시 SSG머니로 페이백해준다. 골드바·실버바 등을 증정하는 럭키드로우 행사와 영화 '호퍼스' 예매권 추첨 행사도 함께 진행한다.

방승재 SSG닷컴 마케팅담당은 "쓱세븐클럽 기가입 고객과 신규 고객 모두에게 기본형과 티빙형 중 하나를 선택할 수 있도록 안내할 예정"이라고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
SSG닷컴 쓱세븐클럽 멤버십 티빙 구독 구독료 OTT SSG머니 페이백

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

빗썸 "비트코인 보유·지급량 체크 시스템 작동 안해"

송재혁 삼성전자 사장 "HBM4에서 삼성 본래 모습 다시 보여줄 것"

"의대정원 확충 고작 490명...의료공백 참아온 국민은 허탈"

D램 구조적 공급 부족 직면…"생산능력 매년 5% 미만 성장"

ZDNet Power Center