항생제로 연구한 DDM...알고보니 선천면역력 활성화 완벽

비이온성 계면활성제(DDM)가 선천면역력을 활성화시켜 수술 후 발생하는 항생제 내성이나 패혈증, 독감 등 신종 감염병을 막을 수 있다는 연구결과가 나왔다.

한국생명공학연구원은 류충민·서휘원 감염병연구센터 연구팀 연구원이 의약품 성분으로 사용해온 물질을 활용해 선천면역을 선제적으로 활성화하는 신개념 감염 예방 전략을 공개했다고 11일 밝혔다.

DDM에 의한 선천면역 활성화와 감염 방어 기전 도식도. DDM이 GI-G 단백질에 신호를 전달, 호중구가 활성화되면서 세균을 제거하고(왼쪽그림) 바이러스에서는 DDM을 투여할 경우 사이토카인 발현이 증가하면서 인터페론을 자극하고 자극 받은 유전자가 염증 및 바이러스 복제를 억제한다.(그림=한국생명공학연구원)

서휘원 박사는 "처음엔 DDM을 항생제로 쓰기 위한 연구를 진행했는데, 효과가 전혀 없었다"며 "그러나 예방에 이를 선제 활용한 결과 패혈증 같은 증세가 전혀 나타나지 않았다"고 말했다.

DDM(n-도데실-β-D-말토사이드)은 의약품 제조 시 성분 안정화를 돕는 보조제다. 처음엔 이를 항생제로 쓸 목적이었다. 그러나 의외로 항생효과는 거의 없었고, 예방 분야에서 완벽에 가까운 방어기제로 작동한 것.

연구팀은 실험동물에 병원균 감염 하루 전 DDM을 투여했다. 이후 이를 병원성이 강한 항생제 내성균과 독감 바이러스에 노출한 결과, 대조군은 이 모두 사망한 반면 DDM 투여군은 100% 생존했다.

연구팀은 DDM 기전에 대해 "병원균을 직접 공격하는 기존 치료제와 달리 체내 선천면역 핵심 세포인 호중구를 감염 부위로 신속히 동원해 활성화하는 방식을 취하는 것으로 확인됐다"고 설명했다.

감염 발생 시 호중구는 감염 부위로 빠르게 집결하고, 침입한 병원균을 잡아먹는 식세포 작용과 살균 기능을 극대화함으로써 병원균을 효과적으로 제거한다.

호중구는 감염이 발생하면 가장 먼저 감염 부위로 이동해 세균과 바이러스를 제거하는 백혈구 일종이다.선천면역에서 ‘초동 대응 부대’ 역할을 수행하는 핵심 면역세포다.

연구책임자인 서휘원 박사는 "이번 연구는 면역을 무조건 강하게 만드는 방식이 아니라, 필요한 순간에만 정확하게 작동하도록 조절하는 정밀한 면역 준비 전략을 제시했다는 점에서 의미가 있다"며 "특히, 범용적 감염 예방 접근 가능성을 보여준다"고 말했다.

한국생명공학연구원 연구진. 서휘원 박사(왼쪽)가 DDM 기능 분석을 지켜보고 있고, 박지선 연구원(가운데)이 노트북을 보며 결과를 설명 중이다.(사진=한국생명공학연구원)

서 박사는 또 "중환자실 환자, 고령자, 면역 저하자 등 감염에 취약한 집단을 보호하는 새로운 예방 전략에 유용할 것"이라며 "특히, 수술이 예상될 때 복강 세척 등에 이 DDM을 섞어 쓰는 등 특정 질병에 대한 예방적 활용이 가능할 것"이라고 덧붙였다.

연구 결과는 기초의학 분야 국제 학술지인 란셋(Lancet) 자매지 이바이오메디신(eBioMedicine, IF 10.8)에 게재됐다. 서휘원, 류충민 박사가 교신저자, 박지선 연구원이 제1저자로 등록됐다.

사업은 과기정통부 바이오·의료기술개발사업과 생명연 주요사업 일환으로 수행됐다.