"방사선 원전·깊은 수중, 극한 로봇이 간다"

특수환경 로봇 스타트업 칼만은 사람이 직접 들어가기엔 위험하거나 불가능한 현장에 로봇을 투입한다. 관로 점검 로봇과 수중 휴머노이드 다이버 로봇을 앞세워, 산업 현장 위험 작업을 로봇으로 대체하는 시장을 공략하고 있다.

김준호 칼만 대표는 "로봇의 가치는 단순히 사람을 대체하는 데 있지 않다"며 "사람이 할 수 없거나 감당하기 어려운 일을 대신하는 데서 진짜 의미가 생긴다"고 말했다.

김준호 칼만 대표 (사진=지디넷코리아)

"로봇은 해결까지 가야 한다"

칼만이 가장 먼저 상용화한 제품은 원자력발전소 관로 점검 로봇 '파이퍼'다.

파이퍼는 방사선 환경에서도 작동한다. 사람이 직접 들어가기 어려운 배관 내부를 점검하고 설비 상태를 진단하는 데 활용되고 있다. 한국수력원자력과 다수 사업검증을 거쳐 실제 현장에 투입되고 있다.

김 대표는 원전 시장의 특수성을 강조했다. 그는 "원전은 설비를 멈추는 순간 손실이 매우 커진다. 단순히 이상 여부를 확인하는 수준을 넘어, 재가동이 가능한지 판단할 수 있을 만큼 신뢰도 있는 데이터가 필요하다"고 말했다.

그는 기존 산업용 로봇과의 차이를 해결 여부에서 찾았다. "확인만 하는 로봇은 결국 사람이 다시 들어가야 한다. 고객 입장에서는 그게 반쪽짜리 솔루션"이라는 설명이다.

칼만 관로점검 로봇 '파이퍼' (사진=칼만)

휴머노이드 다이버, 산업 다이버 대체

칼만이 최근 가장 공을 들이고 있는 분야는 수중 휴머노이드 다이버 로봇 '랍스터'다. 기존 수중 로봇(ROV)이 관찰과 모니터링에 초점이 맞춰져 있었다면, 랍스터는 작업 수행까지 가능한 '인더스트리 다이버 대체 로봇'을 목표로 개발되고 있다.

김 대표는 "수중 로봇은 예전부터 존재했지만, 휴먼 사이즈로 실제 작업이 가능한 플랫폼은 글로벌하게도 거의 없다"며 "확인 이후 해결까지 이어지지 않는 어려움이 있었다"고 말했다.

랍스터는 검사, 유지보수, 절단, 이물질 제거 등 다양한 수중 작업을 수행할 수 있도록 설계됐다. 특히 대형 수중 로봇과 달리 전용 선박이나 대규모 인력이 필요 없다는 점을 강점으로 내세운다.

그는 "기존 시장에는 몇 톤에 달하는 로봇도 많다"며 "그런 장비는 비용과 운용 부담이 커 실제 산업 다이버를 대체하기 어렵다. 2~3명이 운용 가능한 휴먼 사이즈로 내려오는 것이 고객 편의성의 핵심"이라고 설명했다.

수중 휴머노이드 다이버 로봇 '랍스터' (사진=칼만)

"4만명 세계 다이버 시장 겨냥"

칼만은 처음부터 글로벌 시장을 타깃으로 랍스터를 개발하고 있다.

김 대표는 전 세계 산업 다이버 규모를 약 4만명 수준으로 추산하며, 원전과 해양 인프라뿐 아니라 해경, 군, 폭발물 처리(EOD) 등 다양한 수요가 존재한다고 설명했다.

그는 "사람이 갈 수는 있어도 굳이 사람이 목숨을 걸고 들어가야 하느냐는 질문에서 출발했다"며 "이런 문제는 세계적으로 반복된다"고 말했다.

랍스터는 작년 말 시제품 공개와 현장 데모를 거쳐, 올해 글로벌 런칭을 목표로 하고 있다.

수중 휴머노이드 다이버 로봇 '랍스터' (사진=칼만)

"휴머노이드 본질은 사람 모습 아니야"

최근 산업계 전반에서 휴머노이드 로봇에 대한 기대가 커지고 있다. 김 대표는 휴머노이드 핵심을 '외형'이 아닌 '현장 투입 가능성'에서 찾는다.

그는 "사람 모양으로 만든다고 산업 현장에서 바로 쓰이는 건 아니다"라며 "중요한 건 직관성, 운용성, 실제 필드에 들어갈 수 있는 완성도"라고 설명했다.

이어 "휴먼 사이즈로 내환경성을 확보하는 게 기술적으로 가장 어렵지만 현재 중요한 문제를 많은 부분 해결했다"며 "산업적으로 이 방향이 맞다고 보고 있다"고 덧붙였다.

김 대표가 그리는 칼만의 미래는 전시장에서 주목받는 로봇을 넘어 현장에서 반복적으로 쓰며 산업 안전과 효율을 바꾸는 로봇이다.

그는 "로봇이 사람을 100% 대체할 수 없지만, 위험 작업 상당 부분을 맡을 수 있다면가치를 만들 수 있다"며 "칼만은 그런 변화를 가장 먼저 만들어내는 회사가 되고 싶다"고 말했다.