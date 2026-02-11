그렙, 정보보호·개인정보보호 관리체계 인증 획득

온라인 테스팅 플랫폼 기업 그렙(대표 임성수)이 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(이하 ISMS-P) 인증을 획득했다고 11일 밝혔다.

과학기술정보통신부와 개인정보보호위원회가 공동 고시하고, 한국인터넷진흥원(KISA)이 운영하는 ISMS-P는 정보보호 관리체계 수립·운영(16개), 보호대책 요구사항(64개), 개인정보 처리 단계별 요구사항(22개) 등 총 102개의 심사 항목을 모두 충족해야 받을 수 있는 국가 보안 인증이다. 기업의 정보보호 및 개인정보 보호 관리체계가 국가 기준에 적합한지를 종합적으로 검증하는 최고 수준의 보안 표준으로 평가받는다.

그렙은 이번 인증을 통해 온라인 테스팅 플랫폼으로서 데이터 관리 역량과 개인정보 보호 체계의 우수성을 객관적으로 증명했다. 특히, 온라인 시험 감독 솔루션 ‘모니토’와 같이 높은 보안 수준이 요구되는 환경에서 더욱 안전하고 공정한 테스팅 환경을 제공할 수 있게 됐다.

이와 함께 그렙은 개발자 성장 플랫폼 ‘프로그래머스’를 통해 축적한 교육 및 평가 데이터를 바탕으로 기업별 맞춤형 인재 육성 솔루션을 제공 중이다. 국내 다수 기업의 기술 채용 평가와 디지털 전환(DX) 교육을 전담해 왔다. 코딩 역량 인증 자격인 PCCP와 PCCE는 현대자동차, LG CNS, CJ올리브네트웍스 등 주요 대기업을 비롯해 한국은행 등 금융권과 공공기관에서 임직원 역량 평가 및 채용 지표로 채택되며 전문성을 인정받고 있다.

임성수 그렙 대표는 “이번 ISMS-P 인증은 그렙의 정보보호 관리 체계와 개인정보 보호 역량을 국가 기관으로부터 객관적으로 검증받은 결과”라며 “그렙은 앞으로도 철저한 보안과 개인정보 보호를 바탕으로 신뢰할 수 있는 AI 서비스를 제공하며 플랫폼 경쟁력을 높여나가겠다”고 밝혔다.

이어 “강화된 보안 신뢰성은 해외 파트너사 및 고객들과의 협업 과정에서 그렙의 글로벌 경쟁력을 뒷받침하는 토대가 될 것”이라며, “글로벌 컴플라이언스 기준을 준수하며 국내외 시장 점유율 확대를 위한 노력을 지속하겠다”고 말했다.