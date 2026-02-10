브이디로보틱스, '하이퍼쉘' 출시 전 펀딩 흥행

브이디로보틱스는 아웃도어 퍼포먼스 웨어러블 '하이퍼쉘'이 국내 공식 출시를 앞두고 진행 중인 와디즈 프리오더에서 목표 금액 대비 약 21배를 달성했다고 10일 밝혔다.

브이디로보틱스는 프리오더에 앞서 사전 알림을 통해 관심 고객을 모집했다. 약 1천550명이 알림을 신청했고 본 프리오더 참여 의사를 밝힌 서포터도 200명을 넘어섰다.

알림 신청자는 30대 이상 남성 비중이 높았다. 러닝·트래킹·등산·사이클 등 아웃도어 활동을 즐기는 소비자층 관심이 집중된 것으로 나타났다.

아웃도어 퍼포먼스 웨어러블 '하이퍼쉘' (사진=브이디로보틱스)

하이퍼쉘은 프리오더는 18일까지 진행된다. 참여자는 알림 신청 후 본 펀딩에 참여하면 '슈퍼 얼리버드' 할인을 받을 수 있다.

하이퍼쉘은 AI 기반으로 사용자의 움직임에 맞춰 필요한 순간 파워를 증강·제어하는 소비자용 외골격 제품이다. 아웃도어 활동뿐 아니라 일상 이동 환경에서도 활용 가능한 퍼포먼스 웨어러블로 주목받고 있다.

브이디로보틱스는 하이퍼쉘 국내 독점 총판으로, 전 제품 마케팅·영업·유통을 맡고 있다. 회사는 와디즈 프리오더를 시작으로 국내 시장 공략을 본격화할 계획이다.

함판식 브이디로보틱스 대표는 "사전 알림 단계부터 의미 있는 관심이 확인됐고 펀딩 시작과 동시에 성과로 이어졌다"며 "하이퍼쉘의 차별화된 가치를 국내 시장에 효과적으로 전달해 나가겠다"고 말했다.

한편 브이디로보틱스는 2월 말 미디어 행사를 통해 '하이퍼쉘X' 4종 라인업을 국내에 공식 공개할 예정이다.