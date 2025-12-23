브이디로보틱스, 웹어워드 코리아 '최우수상'

서비스로봇 기업 브이디로보틱스는 '웹어워드 코리아 2025'에서 IT서비스분야 최우수상을 수상했다고 22일 밝혔다.

웹어워드 코리아는 가장 혁신적이고 우수한 웹사이트를 선정해 시상하는 국내 최고 권위의 웹사이트 평가 시상식이다. 한국인터넷전문가협회(KIPFA)가 주최한다.

브이디로보틱스는 지난 7월 기존 브이디컴퍼니에서 사명을 변경하고, 새로운 기업 아이덴티티(CI)와 함께 공식 홈페이지를 전면 개편했다.

웹어워드 코리아 2025 시상식에서 브이디로보틱스 마케팅팀 임효정 차장(오른쪽)과 현재원 매니저가 기념 촬영을 하고 있다. (사진=브이디로보틱스)

이번에 수상한 홈페이지는 서비스로봇 전문 기업으로서 정체성과 비전을 명확히 전달하고, 사용자 중심 정보 구조와 직관적인 UI·UX를 구현한 점에서 높은 평가를 받았다.

브랜드 슬로건인 '로봇과 사람을 잇다'를 중심으로 로봇 서비스 철학과 핵심 사업 영역을 직관적으로 구성했으며, 로봇 운영 및 유지보수 노하우와 데이터 기반 서비스 역량을 시각적이고 효과적으로 풀어내 사용자 이해도를 높였다는 분석이다.

브이디로보틱스라는 새 사명에는 그동안 축적해온 로봇 운영 경험을 바탕으로 단순한 로봇 판매를 넘어 하드웨어, 소프트웨어, 플랫폼, 운영∙유지관리 기술을 아우르는 서비스 로보틱스 생태계를 주도적으로 구축하겠다는 의미를 담고 있다.

회사는 2030년까지 '로봇을 일상에 연결하는 글로벌 서비스로봇 플랫폼 기업'으로 성장한다는 비전을 제시하고 있다.

브이디로보틱스는 이번 사명 변경과 홈페이지 개편을 계기로 서비스로봇 전문 기업으로서의 브랜드 정체성을 더욱 공고히 하고, 고객 접점 전반에서 디지털 커뮤니케이션 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다.

신용민 브이디로보틱스 마케팅팀장은 "브이디로보틱스 브랜드 정체성과 서비스로봇 기업 비전을 디지털 공간에서 효과적으로 구현한 결과"라며 "앞으로도 사용자 중심 서비스와 기술 혁신을 바탕으로 서비스 로보틱스 산업을 선도해 나가겠다"고 말했다.